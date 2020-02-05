حفتر يلتقي وزير الخارجية الألماني في بنغازي

التقى قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر ، اليوم الأربعاء، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، في بنغازي.





وذكرت "روسيا اليوم" أن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، وصل إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم، الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق، عبد الله الثني.





فيما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس أركان القوات الجوية الليبية، الفريق صقر الجروشي، استقبل وزير الخارجية الجزائري فور وصوله بنغازي.





كما أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استقبل الوزير الجزائري بدوره في مدينة الرجمة.





وكان الرئيس الجزائري أكد عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، أن هناك تطابقا "تاما ومطلقا" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات، خصوصا الملف الليبي.