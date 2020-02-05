مفاجأة سارة لطلاب عين شمس.. الجامعة تتكفل بمصروفات الطلاب بشرط وحيد

قال أحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس منذ بتوليه منصب نائب رئاسة الاتحاد أصبح مسئولا عن توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة، مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح تعليمى وتربوى له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمى الفريد.









وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة التواصل مع طلاب مختلف الكليات باستمرار والعمل على تحديد احتياجاتهم بمختلف اهتماماتهم وكليتهم وتخصصاتهم الأدبية والطبية والعلمية، مناشدا الطلاب بالانخراط فى الأنشطة الطلابية والعمل الطلابى.





وأشار منصور إلى أن مجلس الاتحاد سيعمل على وضع خطة وهي تكافل الاجتماعي بين الطلاب وإعفائهم من المصروفات نهائيا لغير القادرين ولكن تأخرت بسبب انه كانت الانتخابات في أواخر الترم الاول لذلك في بداية الترم التاني سوف نقوم بالتعاون من اتحادات 15 الكليات لمعرفتهم بخطتنا ومعرفة غير القادرين علي دفع المصاريف دون إحراج أحد.





تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منوها علي ان رئيس الجامعة طالب من رئاسة الاتحاد قائلا "اي طالب غير قادر علي دفع المصاريف سوف يتم إعفائه نهائيا.







