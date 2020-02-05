هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بوريه مقلية مع بيض بطريقة البيتزا

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء ، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من بطاطس بوريه مقلية مقرمشة مع بيض بطريقة البيتزا .





بطاطس بوريه مقلية :

مدة التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أشخاص





مكونات بطاطس بوريه مقلية :

3 ثمرات بطاطس مسلوقة

ملح و فلفل أسود

2 ملعقة دقيق

3 ملاعق بقسماط مطحون

بيضة









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طريقة عمل بطاطس بوريه مقلية :

اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح و الفلفل الأسود

شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك، وضعيها في البيض ثم اغمسيها في البقسماط المحطون واقليها في الزيت .





بيض بطريقة البيتزا :





مدة التحضير :١٥ دقيقة الكمية يكفي ٤ أفراد

مكونات بيض بطريقة البيتزا :

٤ بيضات ثمرة طماطم مقطعة مكعبات فلفل الوان شرائح زيتون أسود ملح و فلفل أسود شرائح بسطرمة جبن موتزاريلا

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طريقة عمل بيض بطريقة البيتزا :

في وعاء اخفقي البيض وضيفي له مكعبات الطماطم والفلفل الملون والزيتون قلبي المكونات جيدا ثم ضيفي البهارات ضيفي الجبن الموتزاريلا وقلبي البيض مع الخليط ادخليه الفرن واتركيه حتى ينضج ويصبح مثل البيتزا ثم قطعيه مربعات وضعيه في التوست .



