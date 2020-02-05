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سيارات

تعرف على أنواع اللوحات الإرشادية بالطرق وألوانها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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كريم عاطف

عندما تمر بأي طريق في العالم ، فيمكن أن تلاحظ تواجد لوحات ارشادية على الطرق توجهنا إلى الطرق التي نرغب في الوصول إليها أو المناطق التي نتجه إليها.

ولكن البعض قد يطرح سؤال معين خاص بسبب اختلاف ألوان لوحات السيارات في مصر والعالم وعدم حملها للون واحد وما هو سر كل لون من هذه الألوان.

ويعتبر استخدام لون محدد لـ خلفية اللوحة وسيلة لمساعدة السائق في العثور على اللوحات الإرشادية التي يبحث عنها والتعرف على نوعها ويساعده في تمييز نوع المسار الذي يود أن يسلكه.

وحسب التصنيف للوحات الارشادية فيمكن أن نحدد سبب لون كل لوحة أو ما يشير إليه كالتالي:

اللون الأخضر يشير إلى الطرق السريعة كما يشير للوحات الإرشادية التوجيهية في الطرق والشوارع الرئيسية خاصة عند التقاطعات والمخارج واللوحات الكيلومترية داخل المدن.

اللون الأزرق يشير إلى المدن والطرق داخل المدن ولتوضـيح أسـماء الطرق وأماكن الخدمات علـــى جانب الطريق والمؤسسات الحكومية ومسارات المشاة.

اللون الأبيض يشير إلى مواقع الخدمات العامة والطرق الخاصة بالخدمات ومناطق الأحياء السكنية والتجمعات.

اللون البني خاص بالمناطق السياحية والمتنزهات

اللون الأصفر أو البرتقالي خاص بوجود صيانة أو إصلاح أو عمليات اقامة طرق جديدة.

اللون الأحمر لتوجيه مستخدمي الطريـق لضرورة الوقـوف أو تهدئــة الســرعة أو المنــع مــن ســلوك اتجــاه معــين علــى حســب التنظيم المروري .

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