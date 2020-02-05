تأهل منتخب الصالات لنهائي أفريقيا ويصعد لـ المونديال بعد الفوز على ليبيا 5-2

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا، بعدما هزم ليبيا في نصف نهائي أمم أفريقيا بنتيجة 5/2.

وينتظر المنتخب الفائز من أنجولا والمغرب لمواجهته في نهائي بطولة أفريقيا، ويتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولًا بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وتقيم بعثة المنتخب فى مدينة العيون، واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.