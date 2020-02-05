سيرين عبد النور تحصد 80 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح ليلة

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري.





وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، أكثر من 80 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.



