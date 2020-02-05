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فن

سيرين عبد النور تحصد 80 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح ليلة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:06 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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سعيد فراج
طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري. 

وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، أكثر من 80 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا. 

كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري. 

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، ‏إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.​
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