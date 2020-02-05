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تكنولوجيا

عطل في ويندوز 10 يهدد 800 مليون جهاز.. ومايكروسوفت تكشف الحل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:12 م
عطل في ويندوز 10
عطل في ويندوز 10
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رشا عبد الخالق

 أصاب خلل واسع النطاق ميزة البحث في "ويندوز "10 Windows 10، وهو ترك المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا غير قادرين على أداء بعض الوظائف الأساسية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لعدة ساعات.

 

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه الخاصية الموجودة في نظام مايكروسوفت Microsoft تعطلت صباح اليوم الأربعاء، مما أثر على قدرة المستخدمين القدرة على الاستعلام عن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للتطبيقات وغيرها من الملفات.

 

وقالت مايكروسوفت إن تعطل الخدمة مرتبط بمشكلات الشبكة، حيث توقف محرك البحث "بينج"  Bing.

 

ووفقا لعدد من التقاير، فإن المستخدمين الذين حاولوا استخدام محرك البحث إنا تعرضوا لفترة انتظار طويلة أو لم تظهر أمامهم أية نتائج.

 

وتوجه المستخدمون الذين تعرضوا لتعطل محرك بحث مايكروسوفت إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتعبير عن غضبهم من انقطاع الخدمة.

 

ورغم إعلان مايكروسوفت Microsoft إنها عالجت المشكلة عن طريق إعادة توجيه الخدمة إلى شبكات أخرى، إلا أن بعض المستخدمين يواصلون الإبلاغ عن مشكلات باستخدام أداة البحث اعتبارا من الساعة 1 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا بتعطل الخدمة، فقد تم تثبيت Windows 10 على حوالي 800 مليون جهاز اعتبارا من مارس الماضي، وفقا للشركة.

 

وفقًا لـ Microsoft، سيتعين على بعض المستخدمين إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لاستعادة استخدام أداة البحث.

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