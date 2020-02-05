بعد اعلان نتيجة 2 ثانوي .. طالب بمدرسة السعيدية يكتب رسالة لوزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تلقى اليوم رسالة من رئيس اتحاد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية الحكومية ، الطالب المتفوق علي الشريف.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تلقيت من الطالب رسالة نصها كالتالي :

"معالي الوزير انا سمعت كلام حضرتك النهاردة بجد الله اكبر عليك ، انا تفوقت وحصلت على الكروت الزرقاء عشان ذاكرت واجتهدت من بنك المعرفة المصري ومركزتش في الاشاعات الي طلعت وان الامتحان ورقي أو الكتروني





وأضاف الطالب في رسالته للوزير : دائما نصيحتي لزملائي الطلاب ألا ينساقوا وراء الشائعات ويروا الفيديوهات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم وأن يذاكروا من بنك المعرفة ويروا الاختلاف في النتيجة بعد ذلك





واستكمل الطالب رسالته : منذ بدأ النظام التعليمي الجديد وانا أحصل على درجات الامتياز ، واري حربا على شديدة من زملائي بسبب رفضهم النظام التعليمي الجديد ، ولكن حتي تعم الفائدة على جميع زملائي وبصفتي رئيس اتحاد طلاب مجمع مدارس السعيديه العسكرية

بدأت بتدريب زملائي على كيفية استخدام التابلت والوصول إلى المحتوى الإضافي الذي هو جوهر التغيير في النظام الجديد ، والتأكيد على أهمية الانتقال من الحفظ والتلقين الي الفهم والتحليل ، ونجحت في تغيير رأي زملائي وسأستمر خلال الفصل الدراسي الثاني في تدريب بقية فصول المدرسة بل وسأستكمل تدريباتي لتشمل مدارس الادارة والمديرية حتى تعم الفائدة على جميع طلاب المحافظة



