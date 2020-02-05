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محافظات

إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال اليوم الرابع لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى الخريجين بمساحة 739 مترًا مربعًا، وإزالة عدد 45 قرار أراضي زراعية خفية الطريق الدولي بمساحة 59 فدانًا و5 قراريط و 22 سهمًا، و إزالة عدد 15 قرار ارض زراعة خاصة بمساحة فدان و 5 قراريط .

وأضاف، تم فصل مرافق لـ 9 حالات لتقاعسهم في إنهاء اجراءات التقنين خلال اليوم الرابع على التوالي بالموجة الـ 15 لمركز ومدينة مطوبس، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي .

جاء ذلك تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واستفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

وكلف محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا بأنه لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة.

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إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
إزالة 10 تعديات وفصل المرافق عن 9 حالات في كفر الشيخ.. صور
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