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رياضة

كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ إلى ربع النهائي برباعية في شباك هوفنهايم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق بايرن ميونخ بعد الفوز ضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والتأهل إلى ربع نهائي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأليانز أرينا" ضمن منافسات كأس ألمانيا.

هوفنهايم تقدم أولًا عن طريق جيرو بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، الذي سجل في مرماه بالخطأ بالدقيقة الثامنة.

وعادل الفريق البافاري النتيجة بعد خمس دقائق عن طريق بينيامين هوبنه، مدافع الهوفي، الذي سجّل هدفًا عكسيًا أيضًا.

ومنح توماس مولر التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 20، ثم سجل روبيرت ليفاندوفيسكي ثالث الأهدف في الدقيقة 36، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز هدف رابع في الدقيقة 80.

وسجّل مؤنس دبور هدفين لصالح هوفينهايم في الدقيقي 80، 93.
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