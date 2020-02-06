وزير التعليم يكشف تفاصيل رسالة من معلم رياضيات يشرح طريقة التقييم الجديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن مصر زاخرة بطلاب نابهين مثل الآلاف الذين حققوا نتائج ممتازة بعد ٨ شهور فقط من انتقالهم للنظام الجديد ، كما أنها زاخرة أيضا بمعلمين أصحاب علم ورسالة معًا.





وعرض وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، شرحًا علميًا لنتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، مشيرًا إلى أن هذا الشرح أعده مدرس رياضيات.





وأوضح الوزير أن معلم الرياضيات قال في شرحه لنتيجة 2 ثانوي:





لو حصل الطالب في الكيمياء على 90 من 100 و في الرياضيات على 80 من 100 ... فسيعتقد البعض أن هذا الطالب مجتهد في الكيمياء أكثر من الرياضيات ولكن هذا الكلام ليس صحيحا دائما ، فمن الممكن أن يكون الطالب قد حصل في الرياضيات على 80 من 100 ويكون بذلك هو الأول على المدرسة في الرياضيات ، لأن الإمتحان كان صعب أو طويل و الوقت كان غير كافي ، و في المقابل قد يكون الطالب هو الأخير على المدرسة في الكيمياء لأن إمتحان الكيمياء كان من الكتاب بالنص و كان سهل جدا والطلاب قفلو الإمتحان ، هنا يصبح الطالب مميز أكثر في الرياضيات لأنه الأول على الدفعة بالرغم من إنه حاصل على 80 من 100 فقط !





وأوضح معلم الرياضيات الذي نشر وزير التربية والتعليم كلماته : أن التنسيق يعتمد على ترتيب الطالب وليس درجته ، فمثلا لو الأول على الجمهورية حاصل على 80% فكلية طب ستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع من 80%





وقال المعلم : لو عايز تعرف درجتك الحقيقية لازم تعرف ترتيبك مش درجتك ! ، علشان كده في الإحصاء في مفهوم إسمه Percentile ده عبارة عن نسبة مئوية من 100 تعطي درجة ترتيب الطالب ، فمثلا لو هناك 1000 طالب و أنت الأول ستكون درجتك 100 ، و لو كنت العاشر هتكون درجتك 99 .. و لو كان ترتيبك ال 400 ستكون درجتك 60 ، و لو كان ترتيبك ال 700 ستكون درجتك 30 ، و لو كنت الآخير ستكون درجتك صفر ،وهذا ليس معناه انك ناجح أم راسب فمن الممكن أن تكون الأخير و انت درجتك في المادة 95 من 100





وأشار معلم الرياضيات ، إلى أنه في النظام التعليمي الجديد لا يمكن إستخدام طريقة الدرجات القديمة فيه ، لأن الإمتحان يشمل أفكار تميز الطلاب وفقا لمستوى مهارات الفهم لديهم ، وبالتالي " مش كل الطلاب هيقفلوا الإمتحان زي زمان " .





وأشار معلم الرياضيات إلى أن هناك إمتحانات دولية كثير تتبع نفس نظام الترتيب وليس الدرجات زي مثلا امتحان GRE ده امتحان يعادلبكالوريوس في الفيزياء أو الرياضيات، المهم تدخل الإمتحان تدعي وتقول "يا رب غيري ميعرفش يحل " ، مع إن العادي أنت تدعي وتقول "يارب أعرف أحل" لأن الامتحان يعتمد على الترتيب !! ... فمش مهم تجيب كام أهم حاجة ترتيبك الكام ؟!!





وأكد معلم الرياضيات الذي نشر وزير التعليم رسالته : من الطبيعي أن تتغير نتائج بعض الطلاب في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، فمثلا لو هناك طالب تقدم بتظلم في اي مادة و زاد درجتين على سبيل المثال ، فسيترتب على ذلك تغييرات في ترتيب باقي طلاب الدفعة .





وعن طريقة عرض نتيجة 2 ثانوي بالالوان ، قال معلم الرياضيات : أن نظام الألوان مثله مثل نظام التقديرات تماما ، فاللون الأزرق يعنى إمتياز (مثلا من 85% إلى 100%) ، و اللون الأخضر يعني جيد جدا (مثلا من 70% إلى 85%) ، واللون الأصفر جيد (مثلا من 50% إلى 70%) ، و اللون الأبيض ضعيف أقل من 50٪ من درجة المادة.





أما عن الرقم المذكور تحت كل مادة في نتيجة 2 ثانوي 2020 ، يشير إلى ترتيب الطالب وسط زملاءه ، يعني لو كانت النقطة السوداء في الأصفر و الرقم تحت العمود ٣٧ مثلا فأنت كده ناجح لكن ترتيبك ال ٦٣ من ١٠٠من الطلاب.



