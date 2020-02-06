المتهم بقتل زوجته وبناته فشل من قبل في محاولة قتلهم بالسم بالبحيرة.. تحقيقات النيابة

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالرحمانية برئاسة المستشار عادل الشرنوبى أن المتهم الأول "مسعود م" فى جريمة العثور على 5 جثث مقتولين بعزبة على خضر بمركز الرحمانية يعانى من مرض نفسي وسبق له محاولة قتل زوجته وبناته بالسم وفشل.





وشيّع أهالى عزبة" على خضر" التابعة لقرية الانشا بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بعد عصر أمس الأربعاء جثامين 5 ضحايا لنقاش وزوجته وبناته الثلاثة والذى قام الأول بشنقهم وأقدم على الانتحار شنقًا نظرا لإصابته بحالة اكتئاب نفسى.





وخيّم الحزن على أهالي عزبة على خضر التابعة لقرية الإنشا بدائرة مركز الرحمانية، إثر وقوع جريمة راح ضحيتها ربة منزل وبناتها الثلاثة بعد إقدام والدهم على الانتحار بعد قيامه بشنقهم بسبب إصابته بحالة اكتئاب.





وانتظر الأهالى بمدخل القرية وصول جثامين الضحايا القرية، من مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وتصريح النيابة العامة بدفن الجثث الخمسة لتشييع جثامينهم ودفنهم فى مقابر العائلة.





وقررت النيابة العامة بالرحمانية بمحافظة البحيرة تحويل جثث ضحايا مشنقة عزبة "على خضر"، للطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي، لكشف غموض قيام نقاش بالانتحار بعد قيامه بشنق زوجته وبناته الثلاثة.





وكشفت بعض المصادر لموقع "صدى البلد" الاخبارى أن السبب وراء قيام نقاش مقيم بعزبة خضر التابعة لقرية الإنشا بدائرة مركز الرحمانية بالانتحار شنقًا بعد قيامه بشنق زوجته وبناته يرجع إلى إصابته بحالة اكتئاب نفسى حاد





وانتقل فريق من نيابة الرحمانية نيابة برئاسة عادل الشرنوبى مدير النيابة لمعاينة مكان الجريمة والجثامين بعزبة خضر ومازال رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة يكثفون من جهودهم لكشف غموض الجريمة.وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة والجثامين لتحديد أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.





وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بالعثور على جثة نقاش وزوجته وبناته الثلاثة مشنوقين بداخل منزلهم الكائن بعزبة خضر بدائرة المركز وبالانتقال للمُعاينة والفحص تبين العثور على جثث كل من: "مسعود.ع.غ" 40 سنة، وزجته "عواطف.ع.ر" 30 سنة، وأبنائه " نورًا" 8 سنوات، "ندا" 5 سنوات،" أمل" سنة ونصف.. مشنوقين.





وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة النقاش مشنوق بواسطة حبل معلق بسقف الصالة وجثامين زوجته وبناته الثلاثة بداخل حجرة النوم.





وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجار معاينة جثث الضحايًا، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الرحمانية العام.





وعلى الفور وجّه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية ومشاركة ضباط وحدة مباحث المركز لكشف غموض الحادث، وملابساته.



