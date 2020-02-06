رسميا الزمالك يطالب بـ تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

طالب هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم 24 فبراير المقبل ضمن مباريات الدوري المصري إلى أجل غير مسمى.





وأكد هاني زادة، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك يطالب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بتأجيل المباراة، مشددا على أن مباريات القمة لها مذاقها الخاص، ويجب التحضير لها بشكل جيد.









وأضاف أن مباراة السوبر المصري ستقام يوم 20 فبراير في الإمارات لذلك يجب تأجيل المباراة الأخرى.





ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 فبراير في الإمارات، على أن تقام مباراة الدوري الممتاز بين الفريقين يوم 24 فبراير.