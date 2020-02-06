قللوا البوس.. هاني الناظر يوجه نصيحة هامة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

وجه الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عدة نصائح للمشاهدين للوقاية من فيروس كورونا المميت.

وقال هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "يجب الحفاظ على النظافة العامة والتقليل من التقبيل بين الأفراد لمنع انتشار العدوى ونزلات البرد".





وأضاف هاني الناظر، "مصر تعاملت باحترافية من أجل إعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية، وذلك التصرف يعكس اهتمام مصر بأبنائه في الخارج".





وتابع هاني الناظر، "وزارة الصحة تؤمن المنافذ الدولية لمنع دخول فيروس كورونا ، ومصر لا يوجد بها فيروس كورونا حتى الآن وهناك حملات توعية وإجراءات احترازية". الصحةالدوليةكورونا





وأكمل هاني الناظر، "في العيادة الخاصة بي أتحدث للمرضى بأن مصر لا يوجد بها كورونا ولازم نقلل من البوس"، مضيفا "التعامل مع فيروس كورونا المستجد إحترافي ومشرف".



