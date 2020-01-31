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هاني الناظر يجيب عن مشاكل الأمراض الجلدية.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:16 م
هانى الناظر، استشارى
هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية
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اسراء صبري
قال هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن الأمراض الجلدية تصيب النساء أكثر من الرجال، خاصة مرض "لسعة البرد" المنتشر فى فصل الشتاء بكثرة ما بين النساء.

وأشار هانى الناظر، أثناء حواره على برنامج كل يوم، المذاع على قناة"on e"، إلى أن "لسعة البرد" تحدث نتيجه انخفاض البرودة، مما يؤدي إلى حدوث التهاب فى الأوعية الدموية الطرفية، يصل إلى حالة القرحة.

وأكد هانى الناظر، على ضرورة استخدام مياه درجة حرارتها معتدلة حتى نتجب "جفاف الجلد" المنتشر فى فصل الشتاء، موضحا أن "جفاف الجلد" يصاب به كبار السن أكثر من الشباب، نتيجة إلى فقدان الجسم جزء كبير من الدهون، لذا يجب المحافظة على شرب كميات كبيرة من المياه. 

وأفاد هانى الناظر، أن المياه تعمل على تذويب جلطات الجلد، موضحا ضرورة تناول السلطة الخضراء يعمل على إعادة بناء أنسجة البشرة، لافتا إلى أنها يجب أن تحتوى على المكونات الآتية "الجرجير والجزر والطماطم والخيار والفلفل". 

وأوضح هانى الناظر، أن حبوب الشباب ليست مرضا بل تحدث نتيجة حالة نفسية واضطرابات مع تغير هرمونات الجسم، مشيرا إلى أن المحلول الملحي مفيد جدا للبشرة ويقضي على حب الشباب تدريجيا. 
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