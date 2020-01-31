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رياضة

الهلال يستعين بـ الشباب لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:03 م
مباراة الأهلى والهلال
مباراة الأهلى والهلال السوداني
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يسرى غازى
استعان الجهاز الفني لفريق الهلال السوادني باثنين من اللاعبين الشباب قبل مواجهة فريق النادى الأهلي غدا السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

كانت بعثة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد وصلت أمس الخميس إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني.

وقام الجهاز الفنى لفريق الهلال السوداني بقيد الثنائى الشاب عمار على الخضر الملقب بـ سفاري الصغير وفوزى عمر بدلا من إدريس أمبوبو ومحمد الهادي بولعويدات من أجل الاستعانة بخدماته فى لقاء الأهلي المرتقب غدا.

يأتي قيد نادى الهلال السوداني لثنائي الشباب فى إطار نظام الاستبدال الذى قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بفتح الباب أمام الأندية المشاركة فى دورى أبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية مؤخرا.

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.
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