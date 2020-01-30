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توك شو

منعا لانتقال العدوى.. هاني الناظر: بلاش بوس وأحضان.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:32 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر
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حمزة شعيب
كشف الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق وإستشارى الأمراض الجلدية، عن طرق علاج والوقاية من الأمراض الجلدية فى فصل الشتاء، قائلا:"التدفئة للمحافظة على درجة حرارة الجسم هى أهم شيء".

وتابع الناظر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" والمذاع عبر قناة "أون أى": "تدفئة الأطراف مهمة جدا لانها تقي إلتهاب وجفاف الجلد".

ونصح إستشارى الأمراض الجلدية، بضرورة تفادى الأحضان والقبلات لأنها تنقل عدوى وأمراضا، مردفا:"بلاش بوس وأحضان".

وأشار إلى أن هناك امراضا فيروسية لا تظهر لها أعراض خلال فترة حضانتها، وهو الامر الذى يسهل عملية نقل الأمراض.

ووجه هانى الناظر بضرورة الإستحمام بـ ماء دافئ وعدم إستخدام الماء البارد.
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