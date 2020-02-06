وأكد الوزير الكندي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، ضرورة قيام إيران بالترتيب لتنزيل وتحليل بيانات الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة ليتم إجراؤها دون تأخير، وفقا للملحق رقم 13 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

كما أكد الوزير شامباين أن الخيار المفضل لدى مجموعة التنسيق الدولية يتمثل في أن تستفيد إيران من التسهيلات التي تقدمها فرنسا مع القدرة التقنية على القيام بهذا العمل، وفقا لبيان الخارجية الكندية.

وأثار الوزير الكندي أهمية التوصل إلى تسوية سريعة لعائلات الضحايا ، بناءً على المعايير الدولية. وسيقوم شامباين بإشراك نظرائه لضمان استمرار هذه العملية.

وأعرب فرانسوا-فيليب شامباين عن التزامه بمواصلة الضغط على إيران من أجل المساءلة والشفافية والعدالة لضحايا الرحلة 752 ومواصلة الحوار مع إيران لتحقيق هذه الغاية.