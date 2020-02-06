برعاية الرئيس السيسي.. السبت... انطلاق المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ

تنطلق، بعد غدا السبت، بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال الفترة من 8- 10 فبراير الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح أراضي القارة بحضور ممثلي النقابات المهنية والمجتمع المدني بالدول الأفريقية، و 25 سفيراأفريقيا وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الزراعة وممثلين لمفوضية الزراعةوالتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي، ضمن خطة مصر لتفعيل التعاون المشترك بين منظماتالمجتمع المدني المصري ونظيرتها في الدول الأفريقية.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية في تصريحات صحفية الخميس، إنه من المقرر أن يتم عقدمؤتمر الأمن الغذائي في أفريقيا علي هامش المؤتمر التأسيسي لإتحاد الزراعيين الأفارقة،موضحا أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات منتدي شباب العالم الذي عقد مؤخرا في مدينةشرم الشيخ وهو مؤتمر الامن الغذائي في أفريقيا.

وأكد نقيب الزراعيين، أن الحدث يشكل إنطلاقة للتواجد المصري في أفريقيا ودعما للعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاونبين مصر ودول القارة الأفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول في أفريقيا، مشيرا إلى انه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادةالاستثمارات الزراعية بين دول القارة الافريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المواردالمتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الأفارقة.

وأضاف"خليفة"، أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الأفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة في كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية علي الناتج المحلي لكافة دول القارة.

وأوضح نقيب الزراعيين ، أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تملك فرصا استثمارية زراعية هامةمثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتمزراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراءالتي تزخر بها دول القارة. وأشار"خليفة"، إنه من المتوقع عقب تدشين الإتحاد أن يساهم في تطوير قطاع الزراعةفي افريقيا حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة علي مستوي القارة الافريقية.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد،كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتاريةالخاصة بالاتحاد علي أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسندا لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.