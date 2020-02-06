برفقتهم 5 أطفال.. ضبط 3 أشخاص يستخدمون الصغار في التسول بالجيزة

تمكنت مباحث رعاية الأحداث من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باستغلال الصبية صغار السن في أعمال التسول واستجداء المارة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث قيام (3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية) باستغلال الأحداث، من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وتبين استغلالهم لـ5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.



