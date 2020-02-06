المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار: ضيعت فلوسي على المخدرات والهلس والكباريهات.. نص الاعترافات الكامل

حصل "صدى البلد"، على نص الاعترافات الكاملة للمتهم "شريف عبد الله رجب" الذي ارتكب جريمة بشعة معروفة إعلاميا بـ"مذبحة كفر الدوار"، وراح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد بمحافظة البحيرة هم "حسني سعد أحمد حسن"، 39 عامًا، وزوجته "رنا محمد شحاتة"، 34 سنة، وأبناؤه "عماد حسنى"، و"مسعود"، 4 سنوات، و"عبدالرحمن"، 10 سنوات، و"محمد"، 6 سنوات، ووالدة المجني عليه الأول "زينب عبد العال عطية".

بشرب مخدرات وبحب الهلس

قال المتهم شريف عبد الله فى التحقيقات التى جرت معه أمام النيابة العامة، "أنا جزار وعندى محل وعلشان أنا بشرب مخدرات وخمور كتير وبروح اسهر فى كباريهات و بصرف فلوس كتير وبقى على ديون كتيرة ، وكنت باخد مواشي من الناس علشان أدبحها بس بصرف الفلوس على " الهلس " وبقيت مش لاقي فلوس علشان أجيب مواشي علشان أدبحها واشتغل".

تابع المتهم :" بدأت اعمل مشاكل كتير مع الناس وده بسبب المخدرات والخمور اللى بشربها واخواتي كانوا عايزين يودونى مصحة للإدمان وكنت سايب البيت علشان كده، وفى اليوم اللى قتلت فيه المجنى عليهم كنت متفق مع جماعة علشان أدبح عجل لهم بس لما اخويا عرف قال لهم لا انا اللى هاجي ادبح وكنت واخد منهم عربون حوالى 500 جنيه وقابلت ابن عمي اخدت منه 200 جنيه رحت برج العرب عند قرية هاني واكلت " وشربت حشيش وبيرة " وسعتها كلمت السواق اللي بيطلع معايا فى الاسواق واسمه محمد على قطب، وقلت له قابلني عند السوق فى دمنهور بتاع المواشي علشان يطلع يقابلنى .

شرب حشيش قبل الجريمة

وتابع المتهم فى التحقيقات : توجهت لمدينة ابو حمص وقعدت على القهوة هناك وشربت شاي وكلمت السواق وقالي لى انا رايح اجيب غنم من عندنا واوديه لقريبه هاني، فقعدت على القهوة، وكنت مرتب انى اروح اسرق الغنم بتاعت ياسر الزيان ابن محمود بعد ما اكتف الحارس اللى عنده وقلت اروح اعمل محضر فى نقطة شرطة عرابي علشان امن نفسي لو حاجة حصلت اقول انى كنت فى النقطة وساعتها عملت محضر فى اخويا عبد النبي ان هو نصب عليا واخد مني 15 ألف جنيه هو وواحد اسمه سامي جمال واحمد كمال الزيات ابن عمى وان الـ 3 دول نصبوا عليا والسواق ده كان معايا ساعتها وخلصت المحاضر ونزلت وطلعت على طول على الغيط عند محمد مرعي واخدت السكينة اللى كنت حاططها فى التابلوه جو كيس ومفهم السواق انها فلوس ولما نزلت قعدت مع محمد مرعي وشربنا حشيش وكان معايا ازازتين دواء كحه شربتهم وساعتها كلمته وطلبت منه ان يطلع معايا ونسرق غنم من عند ياسر الزيات وهدفع له 10 آلاف جنيه وهو شاف معايا السكينة وقالي روح انت واللى هتجيبه انا هخبيه عندى فى الزريبة

عايز مواشى

وأضاف المتهم : طلعت من عنده وركبت العربية مع السواق وطلعت على واحد عنده غنم على الدولى اسمه حلمي وقعدت مع الخفير لان حلمي مش موجود والخفير كان بيقولى مش هقدر اديك حاجة علشان انت عليك فلوس وكمان صاحب الحاجة مش موجود وساعتها قلت للسواق اطلع على ياسر الزيات ووصفتالمكان المكان له وراح وكلمنى وقالى مفيش حاجة عنده وساعتها اخدت السواق وطلعت ورجعت تاني عند الزبه رحت خبطت على مرات عمي وفتحوا وقالولي فيه ايه قلت الحكومة بتجري ورايا ولما فتحت ليا دخلت وجابتلى اكل سندوتش وقلت لها انا عايز 100 جنيه علشان اطلع السوق واخدت الفلوس وقلت للسواق خليك هنا لحد ما اتصل عليك وفضلت ماشي وكنت عايز اجيب اى مواشي

بداية الجريمة

وأكد المتهم فى التحقيقات : وصلت عند بيت حسني سعد لان انا عارف هو قاعد فى الغيط وبيته وسط الارض ومحدش جنبه وكان هو مربي مواشي وقلت اروح اسرق اى مواشي من عنده فرحت خبط على حسني وهو فتح الباب وقولت له الحكومة بتجري ورايا علشان اصعب عليه ويخبيني عنده وساعتها طلع ليا حسني وقلت له تعالى نروح ورا الزريبة استخبى وكا ده علشان اقتله وافتح الزريبة واسرق اى حاجة من المواشي بس هو رفض وقالى تعالى جوه علشان الجو برد ودخلت عنده وساعتها قعدت معاه فى الاوضه اللى فيها التبن على القش وساعتها امه الحاجة زينب صحيت وقامت قالت لى فى ايه قلت لها ان الحكومة بتجري ورايا وقالت لى متخافش انت فى حمايتنا وشافت السكينة فى جيبي قالت لى ايه ده طلعت السكينة وحطتها جنبي وقلت لها علشان بطلع السوق واشتغل بها لانى جزار وساعتها قامت عملت لينا كوبيتان شاى وعيطت علشاني وكل ده وانا بفكر اسرق المواشي ازاى وساعتها قلت لها يا حاجة قومي نامي انا شوية وماشي وهى قامت وقفلت الباب وقلت لحسني يتصل بمحمد مرعي علشان يحظره انه فى حكومة تنفيذ احكام علشان لو محمد مرعي جرى وخاف اروح اسرق المواشي بتاعته وبرده علشان يبقى فى اتصال ما بين محمد مرعي وحسني، وانه محمد مرعي معروف انه عليه احكام وقضايا سرقة ويشيل الموضوع".

غرس السكين فى قلبها

وتابع المتهم قائلا: كان حسني مولع سيجارة وكنت قاعد جنبه جيت عادل نفسي ومسكت السكينة وقمت عملت نفسي بعدل هدومي وجيت من وراء منه فضربته بعزمي بالسكينة جت فى دماغه وساعتها وقع وجه ماسك الحاجة اللى قاعد عليها وحدفني به فى وشي وكان بيصرخ جيت نازل فوقه وقعدت اضرب فى دماغه وساعتها كان واقع بس بيقاوم وجيت ضربه فى رقبتهنو امه كانت طلعت وفى ايديها حاجة ضربتني بيها على ضهري جيت ضربت ام حسني فى دماغها بالسكينة ضربه جامده نغزتها ومراته كانت مسكت فيا جيت غزتها بالسكينة فى قلبها ضربه جامده جت هى دخلت وقفلت الباب بتاع الشقة لاقيت الحاجة ام حسني كانت وقعت فىاوضة التبن جنب حسني والنار كانت مسكت فى القش والتبن لما السيجارة وقعت من حسني وهو كان لسه فيه الروح جيت مكمل ضرب فى حسني كذا ضربه فى صدره وبطنه لحد ما مات وساعتها النار كانت مسكت فى التبن والقش جيت خابط باب الشقة بالرجل ففتحته ودخلت جوه بعد ما روحت الباب اللى ناحية المخزن اللى هو فيه اوضة المندرة بس معرفتش افتحه رجعت لحد ما كسرت باب الشقة اللى وش اوضة التبن ولما دخلت لاقيت مرات حسني واقعة قدام السرير وبتنزف والعيال كلها صاحيه وفيه حالة صدمة وهى قالت لي سيبني اربي عيالي قلت لها انتوا خلاص اتحكم عليكم بالاعدام خلاص وساعتها العيال كانوا واقفين خايفين ومرعوبين منى وجيت ماسك امهم وخنقتها بايدي لحد ما ماتت وشهاب كان واقف مع اخواته مرعوب جيت ضربه على طول فى رقبته ضربتين وضربه فى بطنه وساعتها وقع مكانه وفى عيله صغيره دى لما بدات اضرب فى عبدالرحمن ضربته كتير كذا ضربه فى رقبته وظهره لانه كان بيحاول يستخبى منى كنت بضربه من ورا لحد ما مات ومسكت الطفل الصغير ابو شعر طويل واسود وخنقته حطيت رقبته وقفلت ايدى كلها عليه وبرده خنقته بايدي الشمال لحد ما مات وروحت ابص على الولد اللى جرى بس ما شفتوش بس اتاكدت انه هو مطلعش بره لان الباب الحديد كان مقفول زى ما سبته والنار كانت ماسكه فى حسنى وامه لانها وقعت جنبه رحت شديت شهاب من الاوضة ودخلته جنب ابوه وجدته فىالحريق وكان الولد اللى جرى منى ده وقع جوه الجريق وكنت تعبت لان ايدي نزفت دم كتير ووقعت وكان الولد عبد الرحمن لسه بينزف وفى الروح والولد الصغير خالص بس كانوا طلعوا بره الاوضة فى اول الصاله جيت جايب قش مولع وولعت فى هدوم رانيا وفى السرير والكلايات لحد ما النار مسكت جامد فيهم واتاكدت ان كل اللى في البيت ماتوا

حيلى اتهد من القتل

وأضاف المتهم : طلعت وقفلت البوابة ورايا ومكنتش قادر افتح البوابة بتاعت الزريبة لان حيلي اتهد جوه من الضرب لانى قعدت جوه تقريبا حوالى ساعة او ساعة وربع وجريت من ناحية الارض وطلعت من الارض وفى باب صاج فى الزريبة والبوص وساعتها كنت تعبان ومش قادر اكمل وكنت بنزف وقعدت كذا مرة على الارض اريح واخد نفسي وجريت ناحية الكوبري اللى فى وش مزرعة الفراخ والبوابة اللى على الكوبري كانت مقفولة وقلت اعدى من وراء من حته الخرسانة وساعتها اعصابي فلتت ووقعت فى المصرف وطلعت قعدت على الارض فى وش الكوبري بعدما طلعت من المصرف وفى سور سندت عليه اخد نفسي وكلمت السواق قلت له اطلع تعالى زى ما جيت على نفس السكة وكنت غرقان ميه وايدى بتنزف ولما جيت اركب معاه قالى ايه مالك ايه اللى عمل فيك كده قلت له اهلى مسكوني فضربوني ورموني فى المصرف.

انتظرونا فى الحلقة الثانية من الاعترافات غدا