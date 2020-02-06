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الأرصاد: كتلة هوائية محملة برطوبة عالية تجتاح البلاد الأيام القادمة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:05 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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اسراء صبري
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس منذ أمس، الأربعاء، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يستمر إلى اليوم، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرياح سوف يستمر حتى الغد، وتصاحبه كتلة هوائية من جنوب أوروبا محملة برياح شمالية غربية، تحتوى على كميات كبيرة من الرطوبة، موضحا أن كمية السحب ستزداد، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار على أنحاء البلاد.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق الساحلية، خاصة أن المناطق الساحلية المعرضة لتساقط الأمطار بكميات كبيرة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن نشاط الرياح سيكون له أثر سلبي على الملاحة البحرية، خاصة على مستوى البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن الأمواج سترتفع إلى 4 أمتار، لذا يجب تجنب الصيد خلال الأيام القادمة.

وأفاد محمود شاهين، بأن الشبورة المائية لن تتواجد خلال الأيام القادمة، نتيجة لنشاط الرياح، لافتا إلى أنه سيتم تعليق كل الأنشطة الخاصة بالملاحة البحرية حتى يوم الأحد.
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