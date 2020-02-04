AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد اعتبارا من الأربعاء حتى الأحد المقبل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:33 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد، الأربعاء، حتي الأحد المقبل، حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.


يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس، واعتبارا من الجمعة المقبلة تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.


وتسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية غدا الأربعاء، وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.


وعن القاهرة الكبرى، متوقع أن يكون يومي الأربعاء والخميس، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات، واعتبارا من يوم الجمعة تنخفض بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار اعتبارا من الجمعة القادمة حتى الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.


َتكون درجات الحرارة المتوقعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين:

القاهرة تكون العظمى ما بين 22 إلى 23، والصغرى ما بين 13 إلى 12 درجة.
الوجه البحري تكون العظمى ما بين 22 إلى 21، والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.
السواحل الشمالية تكون العظمى ما بين 22 إلى 23, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.
جنوب سيناء تكون العظمى ما بين 25 إلى 24, والصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة.
شمال الصعيد تكون العظمى ما بين 22 إلى 24, والصغرى ما بين 10 إلى 9 درجة.
جنوب الصعيد تكون العظمى ما بين 25 إلى 24, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة، اعتبارا من يوم الجمعة حتى الأحد المقبل:
القاهرة تكون العظمى ما بين 15 إلى 17، والصغرى ما بين 9 إلى 11 درجة.
الوجه البحري تكون العظمى ما بين 15 إلى 16، والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجة.
السواحل الشمالية تكون العظمى ما بين 15 إلى 16, والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجة.
جنوب سيناء تكون العظمى ما بين 18 إلى 20, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.
شمال الصعيد تكون العظمى ما بين 17 إلى 18, والصغرى ما بين 8 إلى 7 درجة.
جنوب الصعيد تكون العظمى ما بين 19 إلى 22, والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتدوا الشتوي.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد الأحد

أمطار تصل لحد السيول.. تعرف على درجات الحرارة غدا

أمطار وصقيع على البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

استمرار الأمطار والرياح.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة

طقس عيد الميلاد.. أمطار غزيرة ورياح تصل لحد العاصفة والحرارة تنخفض إلى 4 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة على البلاد غدا مصحوبة بأتربة ورياح.. َوالصغرى بالقاهرة 8 درجات

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب فنزويلا

هذا التصرف محرم شرعا يقع فيه الشباب أثناء لعب كرة القدم.. دار الإفتاء تكشف عنه

مكالمات جنسية وصور فاضحة.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق واستبعاده ببنها

الصحة العالمية تعلن نبأ مهما عن فيروس كورونا

تقارير: إلغاء بث مباراة ليفربول أمام شروزبري بسبب يورجن كلوب

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة عثمان ديمبلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

الثدي والرئة والقولون.. تعرف على أكثر 10 أنواع السرطان شيوعا