الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد اعتبارا من الأربعاء حتى الأحد المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد، الأربعاء، حتي الأحد المقبل، حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس، واعتبارا من الجمعة المقبلة تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





وتسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية غدا الأربعاء، وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.





وعن القاهرة الكبرى، متوقع أن يكون يومي الأربعاء والخميس، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات، واعتبارا من يوم الجمعة تنخفض بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار اعتبارا من الجمعة القادمة حتى الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.





َتكون درجات الحرارة المتوقعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين:

القاهرة تكون العظمى ما بين 22 إلى 23، والصغرى ما بين 13 إلى 12 درجة.

الوجه البحري تكون العظمى ما بين 22 إلى 21، والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.

السواحل الشمالية تكون العظمى ما بين 22 إلى 23, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.

جنوب سيناء تكون العظمى ما بين 25 إلى 24, والصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة.

شمال الصعيد تكون العظمى ما بين 22 إلى 24, والصغرى ما بين 10 إلى 9 درجة.

جنوب الصعيد تكون العظمى ما بين 25 إلى 24, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة، اعتبارا من يوم الجمعة حتى الأحد المقبل:

القاهرة تكون العظمى ما بين 15 إلى 17، والصغرى ما بين 9 إلى 11 درجة.

الوجه البحري تكون العظمى ما بين 15 إلى 16، والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجة.

السواحل الشمالية تكون العظمى ما بين 15 إلى 16, والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجة.

جنوب سيناء تكون العظمى ما بين 18 إلى 20, والصغرى ما بين 12 إلى 11 درجة.

شمال الصعيد تكون العظمى ما بين 17 إلى 18, والصغرى ما بين 8 إلى 7 درجة.