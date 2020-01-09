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الأرصاد: استمرار نشاط الرياح وسقوط الأمطار.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 12:47 م
سقوط أمطار ونشاط
سقوط أمطار ونشاط للرياح
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى ودرجات الحرارة اليوم، الخميس، لا تزال فى حالة عدم الاستقرار.

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر اليوم، الخميس، تزايد كميات السحب المتزايدة فى سماء القاهرة، والتى أدت لسقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار وتواجدها بالفعل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، والتى من الممكن أن تمتد لشمال الصعيد على مدار 48 ساعة القادمة.

وأوضح محمود شاهين أن سرعة هدوء الرياح وتحسن الأحوال الجوية من المتوقع أن يهدأ بداية من يوم السبت القادم والاستعداد لأسبوع من الاستقرار بالأحوال الجوية.

ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
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