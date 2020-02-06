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أخبار العالم

اليابان: فيروس كورونا لن يؤثر على الألعاب الأولمبية في طوكيو

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:22 م
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم /الخميس/ إن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان المقرر أن تبدأ الصيف المقبل.

وأضاف آبي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فيما يتعلق بما إذا كان سيتم إقامة ألعاب طوكيو الأولمبية (في الموعد المقرر لها)- "أود أن أوضح أنه لم يتم النظر في إجراء محادثات أو وضع خطط بين المنظمين ولجنة الأولمبياد الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا".

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في عدة دول عقب انطلاقه أولًا من مدينة ووهان بوسط الصين، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى 28 ألفا، كما تسبب في وفاة 563 شخصًا، وقد سجلت اليابان إصابة 45 شخصًا بالفيروس.

وقال آبي مطلع الأسبوع الجاري إن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع نظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى؛ للتأكد من مواصلة استعدادات الألعاب الأولمبية والبارالمبية دون أن تتأثر بالفيروس الجديد.
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