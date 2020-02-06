AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

«أوني كريديت» يتعهد بزيادة عوائد المستثمرين بعد نتائج تفوق التوقعات

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
حقق أوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا، الخميس، أهدافه للعام بالكامل بعد أداء فاق التوقعات في الربع الرابع وتعهد بدراسة تعزيز عوائد المستثمرين مع اكتمال معظم عملية التحول التي يخضع لها في الوقت الحالي. 

وخضع أوني كريديت، الذي ارتفعت أسهمه خمسة بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، لإعادة هيكلة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية تحت قيادة رئيسه الفرنسي جان بيير ميستيه، الذي خفض التكاليف وتخلص من ديون رديئة وباع أصولا مما خفض الحضور الدولي للبنك. 

وكانت أحدث خطواته أن قرر في نوفمبر الانسحاب من مشروع مشترك في تركيا، مما قاده يوم الأربعاء، لأن يطرح في السوق حصة تبلغ 12 بالمئة في بنك يابي كريدي المحلي.

وقال البنك إنه سيدرس زيادة توزيعات رأس المال على المساهمين إلى 50 بالمئة من الأرباح في 2020، أي مبكرا عن الموعد الذي كان يخطط له في البداية.

وقال سيتي في مذكرة ”أوني كريديت حقق جميع أهدافه الرئيسية لعام 2019... الإدارة أظهرت سجل أعمال قويا في تنفيذ إعادة الهيكلة“.

وأكد أوني كريديت أهدافه لعام 2020.

وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، جنب البنك 1.2 مليار يورو في صورة رسوم غير متكررة مرتبطة بالخفض الأولى لحصته في يابي، وتكاليف أخرى وشطب قيمة برمجيات وأصول أخرى ملموسة.

وقام البنك أيضا بتقديم موعد شطب قروض بقيمة مليار يورو، ما أدى لخسارة فصلية قدرها 835 مليون يورو.

وتوقع محللون استطلع البنك آراءهم في المتوسط خسائر قدرها 1.1 مليار يورو من إيرادات 4.65 مليار يورو.

وبلغ إجمالي إيرادات الربع الرابع 4.9 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة سبعة%، وهو ما فاقه وزيادة أثر ارتفاع الرسوم والدخل من أنشطة التداول.

وبلغ صافي الربح، المعدل في ضوء البنود الاستثنائية، للعام بأكمله إلى هدف البنك عند 4.7 مليار يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1,089 مليار جنيه أرباح بنك عودة خلال الربع المالي الثالث لعام 2019

دويتشه بنك يسجل خسارة تفوق المتوقع في 3 أشهر

انخفاض أرباح شل للبترول بنسبة 23% خلال 2019 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا.. فرجاني ساسي يتحدث عن رحيله من الزمالك ووجهته المقبلة

ابنة رانيا يوسف تتحكم في صور والدتها.. تفاصيل

مصرع مسن و3 أطفال في حريق شقة بالجيزة

فى عيد ميلاد ناهد يسرى.. سر ارتدائها الحجاب وقيامها بالحج 7 مرات و29 عمرة

حكم الذكر والبسملة عند الوضوء في الحمام .. الإفتاء تجيب

المغربية أسماء الأزرق تبدع في تقديم أغنية لكوكب الشرق ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية