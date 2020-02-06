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حوادث

أوهمهم بقدرته على تحويل الورق لدولارات.. سقوط عاطل ينصب على مستخدمي فيس بوك

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:22 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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محمد صبري
لم يجد عاطل وسيلة للنصب على المواطنين سوى قيامه باستدراج رواد "فيس بوك" وإيهامهم بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار"، باستخدام مادة كيميائية، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من تحديده والقبض عليه، وتمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة. 


وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من محاسب قرر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية، وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه.

وفي وقت لاحق، اتصل بالمجني عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء ـ  دائرة القسم، وطلب منه مبلغا ماليا آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا أنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي، وتبين أنه عاطل وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية وهاتف محمول.

واعترف بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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