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مرأة

بـ 5 جنيهات.. اصنعى بنفسك سيروم ينظف فروة الرأس ويقوي الشعر

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمنحك الليمون الراحة من الحكة المستمرة كونه حمضيًا، فهو يساعد أيضًا في موازنة درجة الحموضة لفروة رأسك والتخلص من أي بكتيريا وفطريات غير مرغوب فيها.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكنك صنع سيروم بمكونات طبيعية من مطبخك لن يكلفك 5 جنيهات لكن له مفعول السحر فى علاج كافة مشاكل الشعر.

  مكونات سيروم للعناية بالشعر

 4-5 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1 كوب ماء
5 قطرات زيت جوز الهند

طريقة تحضير سيروم للعناية بالشعر

أمزجى كافة المكونات جيدا ثم قومى بتدليك فروة الرأس بالمكونات جيدا من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق ثم قومى بشطف الشعر بالشامبو واستخدام الماء العادي. الليمون له خصائص مضادة للبكتيريا و ينظف فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.
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