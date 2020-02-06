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رياضة

تدريبات إضافية لـ زيزو وحامد فى الزمالك

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:34 م
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد بالجري حول الملعب لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وفضل الجهاز الفني عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب خوضهما لقاء أمس أمام حرس الحدود. 


ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة مواطنه الأهلي المصري على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.

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