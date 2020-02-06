مرتضى منصور: سعداء بوجود الوزير في بيته

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للنادي لافتتاح صالة الجمانيزيوم الجديدة واصفا زيارة الوزير بأنه في بيته.





وأضاف منصور خلال زيارة الوزير للزمالك اليوم أن افتتاح الجيم الجديد للنادي هو استكمال لسلسلة المنشآت العظيمة في النادي من حمامات سباحة وملاعب وصالات كاراتيه وجودو وجمباز.. مشيرا إلى أن مجلس الإدارة مستمر في استكمال الطفرة الكبيرة.





كما أشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك دائما في المراكز الأولى في الألعاب الفردية، موضحا أن وزير الرياضة والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للكاف والفيفا بذلا مجهودا كبيرا في ملف لقاء السوبر الإفريقي من أجل تأمين الفريق، وكذلك الوفد الذي سافر لمقابلة مسئولي الكاف.





وأوضح رئيس الزمالك أن الفريق سيسافر لخوض السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسيرتدي اللاعبون تي شيرت الإحماء عليه صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن نادي الزمالك ليس للألعاب فقط ولكنه ناد اجتماعي رياضي يخدم مصر.





وتابع منصور بأن هناك افتتاحا رسميا لصالة الكاراتيه والجودو الخميس القادم بعد الانتهاء منها بشكل نهائي.