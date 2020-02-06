جامعة الزقازيق تشكل لجنة إدارة أزمات لمواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه تزامنًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين فقد تمت الدعوة الي اجتماع مجلس عمداء طارئ لمناقشة الموقف العالمى والمحلى لفيروس كورونا.









وأصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 265 بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة وإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا برئاسته وعضوية كل من الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع شئون التعليم والطلاب ، عميد كلية الطب البشرى بالزقازيق ، القائم بأعمال كلية الطب البشرى بفاقوس ، عميد كلية الطب البيطري ، عميد كلية التمريض ، أمين عام جامعة الزقازيق ، المدير التنفيذى للمستشفيات ، ورؤساء أقسام المتوطنة والباطنة والصدر والصحة العامة والأطفال بكلية الطب البشرى ، المشرف على الشئون العلاجية بالمستشفيات ، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية ، د.محمود عبد اللطيف محمد المدير التنفيذى للمكتب الإعلامى لرئيس الجامعة .





وأشاد "شعلان" بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من المرض والاكتشاف المبكر له ، مع المتابعة المستمرة للمستجدات من خلال متابعة الأزمة وتحديد نطاقها على مستوي العالم والحد من انتشارها ، وإرسال طائرة خاصة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، بعد انتشار فيروس كورونا.





ومن هذا المنطلق أكد رئيس الجامعة على تخصيص خمس عشرة دقيقة من محاضرات الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعى الحالي على التوعية من فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منه ، وأعطى توجيهات لعمداء الكليات بالمتابعة وكيفية توجيه الطلاب داخل الجامعة عند للوقاية وطرق التعامل .





وتفقد رئيس الجامعة المبنى الذى تم تجهيزه لاستقبال الحالات المشتبه بها والذى اشتمل على العيادات لاستقبال المرضي ، والغرف والأجنحة والعناية والمعمل المعد لذلك .





وأكد الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب البشري بفاقوس أن اللجنة دورها يرتكز على الوقاية من المرض ، مع توزيع أدوار مهام على أعضاء اللجنة وتحديد أدوار السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس فى إطار خطة متكاملة للتعامل مع متطلبات الموقف .









وأكد الدكتور وائل صبرى المشرف العام على الشئون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق على أنه تم التدريب على كيفية التعرف على حالات الإشتباه والحالات المؤكدة ، وتم تشكيل فريق الإستعداد الوبائي للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة ، مع حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفيات جامعة الزقازيق ، ومراجعة وتقييم غرف العزل بالمستشفيات .