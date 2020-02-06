من سحب الأرض حتى حجر الأساس.. تعرف على تفاصيل عودة ارض نادي المحاماة للنقابة.. صور

نجحت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، في استعادة أرض النقابة بمنطقة التجمع الخامس، التي كان قد خصصها جهاز تنمية المجتمعات العمرانية للنقابة، إلى أن تم سحبها عام 2013 في حكم الإخوان لمصر.





وخاضت النقابة معركة كبرى كتب لها النجاح في عودة أرض المحامين ، حيث تم وضع حجر الأساس عليها بداية الأسبوع الجاري، من أجل إنشاء ناد رياضي، وحضر اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقائع وضع حجر الأساس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ولفيف من المحامين.





أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن نادي النقابة الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة، مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر، لتوفير مكان يليق اجتماعيا بالمحامين.





وأشار “عاشور”، خلال احتفالية وضع حجر أساس النادي، ، إلى أن النقابة تسعى لاستعادة كافة الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها ككافة النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مضيفا: “لن تلهينا المعركة الانتخابية عن تنفيذ استحقاقات المحامين”.





ومن جانبه قال أشرف زكي نقيب محامي القاهرة الجديدة، إنني فخور بالمجهود الذي قمنا به، حتى وضع حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي، مشيرا إلى أن الأرض المخصصة للنادي كادت أن تضيع على نقابة المحامين لولا تدخل النقيب سامح عاشور، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قد أسند تصميم النادي إلي وزارة الإنتاج الحربي، حتى يتم تشييده في أسرع وقت.





وأضاف “زكي”، أن النقيب العام، لا يتوانى في تلبية طلبات المحامين، وأن إنجازاته تتحدث عن نفسها أمام جميع المحامين، متابعًا:”مهما تحدثنا عن الخدمات التي يقوم بها النقيب العام سامح عاشور، فلن نوفيه حقه، فنقول له سير يا نقيب على بركة الله”.





وشدد سامح صديق، عضو مجلس النقابة العامة، عن نقابة القاهرة الجديدة، على ضرورة إعطاء الحق لأهله، في مسألة عودة الأرض المسحوبة من نقابة المحامين، وخصوصًا أرض النقابة بالتجمع الخامس، والذي وضع عليها حجر الأساس للنادي الرياضي للمحامين، مشيرًا إلى أن الجميع يرفع القبعة للنقيب سامح عاشور لما قام به، في تلك المسألة.





وأضاف “صديق”، أن هذا النادي يعد صرحًا من الصروح التي يضيفها سامح عاشور، لنقابة المحامين، وذلك يجعل النقابة والمحامين، يفتخرون بتلك الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، منوهًا إلى أن سامح عاشور، يعمل طوال فترة توليه مسئولية عضو بالنقابة العامة ممثلًا عن الشباب، إلى أن جاء نقيبًا للمحامين، لصالح النقابة والمحامين.