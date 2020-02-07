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محافظات

رسالة مؤثرة من مدرس للرئيس السيسي بعد نقله لـ الأسمرات.. فماذا قال له؟.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
استلم عدد من أهالي منطقة السحيلة بحي مصر القديمة المنقولين للأسمرات اليوم، وحداتهم الجديدة بالزغاريد والفرحة.

وأكد أحد المدرسين المنقولين لشقته الجديدة: "بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه جابنا في منطقة نظيفة أنا راجل مدرس كنت قاعد في منطقة مكسوف منها".

وتابع قائلا: "خدنا شقق ببلاش وعفش ببلاش، طلعنا من تحت الأرض كنا قاعدين في عشش نحمد الله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم أعمال الإزالة التي تتم بمنطقة السحيلة بحي مصر القديمة وتضم المنطقة 300 اسرة، ويتم حاليا إزالة المنازل وتسكين المواطنين في مساكن مجهزة بحي الاسمرات .

وأكد محافظ القاهرة تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة بدأت بمنطقة السحيلة وحصر قاطني العقارات بها وتسكينهم بمنطقة الأسمرات، وتم إخلاء 12 عقارا تمهيدا لإزالتها، وبلغ عدد الأسر المستحقة 53 اسرة.

كما تم تدبير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجاري تسكينها حضر اثناء تسكين الأسر، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
 
أكد المحافظ أن كل الجهود المبذولة في إطار خطة الدولة لإزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها بوحدات سكنية مجهزة بالمنقولات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في اطار اهتمام الدولة بشأن التخلص من العشوائيات وإعاد تسكينهم في حياة لائقة وكريمة.

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