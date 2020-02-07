جائزة نوبل.. تامر أمين يعلق على بيان الأهلى الأخير

علق الإعلامي تامر أمين، على ما حدث خلال مباراة النادى الأهلى المصرى، ونادى

الهلال السودانى فى أم درمان.





وقال تامر أمين إن بيان النادى الأهلى على مباراة الهلال

السودانى يستحق جائزة نوبل.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج

آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن النادى الأهلى يعلم العلاقات

المصرية السودانية.

وأشار تامر أمين، إلى أن النادى الأهلى نادى المبادئ منذ القدم، ولا يعمل للحصول على المدح

على السوشيال ميديا، موضحًا أن "الذي قام به النادى الأهلى بعد مباراة الهلال

مواقف قوية وتدل على قيم الأهلى.

وأوضح تامر أمين، أن، النادى الأهلى تعرض لموقف صعب خلال المباراة التى كانت فى

السودان ضد الهلال السوداني، ولكن اتخذ قرارات مهمة.

وانفعل تامر أمين على الهواء" دى مكنتش مباراة كرة قدم، والأهلى قال

اللى حصل حصل.. ونحن نعلي مصلحة الوطن لأن العلاقات المصرية السودانية يجب أن ندعمها" .