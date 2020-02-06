ندوات استرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي مع عودة الدراسة

أعلنت الدكتورة هناء أبو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم التأكيد على كافة محافظات الجمهورية بتنظيم ندوات استرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي للتعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية البيئة المدرسية من انتشار الأمراض.
وأوضحت أبو السعود أنه تم كذلك التشديد على الالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وإجازة مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له.
وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب.
كما وجه حجازي بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.