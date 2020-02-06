ندوات استرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي مع عودة الدراسة

أعلنت الدكتورة هناء أبو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم التأكيد على كافة محافظات الجمهورية بتنظيم ندوات استرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي للتعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية البيئة المدرسية من انتشار الأمراض.





وأوضحت أبو السعود أنه تم كذلك التشديد على الالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وإجازة مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له.



