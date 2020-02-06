اتحاد طلاب تجارة الإسكندرية: الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس فعل إجرامي

أعلن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ان ما حدث اليوم بكلية التجارة من تعدي أحد الطلاب علي أحد اعضاء هيئة التدريس واصابته يعد تصرفًا شاذًا واجراميًا ومرفوضا من المجتمع الطلابي الجامعي والذي نتبرأ منه تمامًا وندينه بشدة.





وقال في بيان، إن اتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة تواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على الأستاذ عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة، ونشكر الله عز وجل علي سلامة عضو هيئة التدريس المعتدي عليه ووصوله لأهله سالمًا .





وأضاف: نقدم ذلك البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمة و كل طالب له حق وضد اي طالب يخرج عن القيم والاخلاق الجامعية وانه مهما حدث يجب ان نعلم أن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الاب فضلًا عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام و التقدير والتوقير، وإنه ان كان اهتمامنا كاتحاد طلاب جامعة بالطالب اولا إلا أننا نتمسك بالحفاظ علي القيم والاخلاق فلا تهدروا تلك الاشياء فهي القيم الحقيقية ويجب علينا التنويه بأمر هام ان الطلاب جميعا سواسية تحكمنا لوائح و قوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها.





وتابع الاتحاد في البيان: "نقدم جزيل الشكر وفائق التقدير للجهات الأمنية لما بذل من جهد للتوصل للجاني والحفاظ على أمن وأمان الجامعة والوطن".





وفى هذا السياق فإننا نؤكد أن المجتمع الطلابي بجامعة الإسكندرية والجامعات المصرية بخير ولا يأخذ منه مثل هذا السلوك الشاذ من أحد طلابها.