علم مصر يحتضن طلاب آثار الفيوم بتكريمهم بمتحف بني سويف

أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي لطلاب كلية الآثار بجامعة الفيوم والذى بدأ بكلمة من محمد جمال علي اخصائي ترميم متحف اثار بني سويف

والمشرف علي البرنامج التدريبي لمجموعة متحف اثار بني سويف وقدم الشكر فيها الي طلاب كلية الاثار جامعة الفيوم زملاء المستقبل علي

استيعابهم وتفوقهم في اجتياز البرنامج التدريبي بتفوق وتميز وقدم الشكر الي جامعة الفيوم وقيادتها وكلية الاثار وقيادتها وبذلهم اقصي القدرات

لافادة الطلاب وصقل مهاراتهم وقدم الشكر الي مركز بحوث وصيانة الاثار صاحب المبادرة الفريدة وعقده مثل تلك النوعية العلمية من

التدريبات الطلابية لنقل الخبرات من جيل لاخر علي ارض الواقع وبالقرب من الاثر لكسر حاجز الخوف بين الطالب والاثر.





تلتها محاضرة علمية عن السياحة بمنطقة بني سويف للدكتورة ماريا فرج كختام للبرنامج التدريبي وان طلاب مجموعة بني سويف لابد ان

يتعرفوا علي المعالم السياحية بالمحافظة فربما ان يعمل احدهم في مجال السياحة وان تنال بني سويف محافظة الجمال وما تشمله وتحتويه من مواقع سياحية واثرية محط اهتمام.





اعقبها محاضرة بعنوان تاريخ الفن المصرى القديم قدمتها غادة عبد الودود امين متحف اثار بني سويف تذكيرا للمجموعة المتدربة بأن

المصري القديم اجدادنا بما كانوا يمتلكونه من حس فني وذوق رفيع ليس فقط في اختيار الالوان ومزجها بل ايضا في العناصر المعمارية

والتشييد فالفن رفيق المصري القديم عبر الفترات الزمينة والتاريخية والحقبات جميعها.





ثم محاضرة بعنوان العرض المتحفي القاها محمود محفوظ وكيل متحف اثار بني سويف ارشادا للطلاب الذين ربما يعملون في مجال العرض

المتحفي وكيف ان العرض يعتبر اهم ركائز نشر القطعة الاثرية حيث فاترينة العرض والاضاءة والخلفية وارتفاع الفاترينة وكيفية الاضاءة كل

ذلك قد يقلل او يزيد من اهمية القطعة الاثرية المعروضة.





ثم كلمة للطالبة اميره علي محمد عن زملائها الطلاب المتدربين مجموعة متحف اثار بني سويف وجهت فيها الشكر للقائمين علي البرنامج

التدريبي بداية من قيادات وزارة السياحة والاثار ووصولا الي قيادات الادارة العامة لاثار ومتاحف وترميم بني سويف و قيادات متحف بني

سويف وفرق العمل وما لاقوه من حسن الاستقبال والترتيب الجيد والاعداد المنظم للبرنامج التدريبي والمشرف عليه محمد جمال اخصائي

ترميم المتحف وتوجيه كلمات الشكر لكل العاملين بالمتحف.





ثم اعقب ذلك كلمة ختامية لكل من جمال عليش و سعاد فايز ومحمد جمال رشا عبدالحميد قيادات متحف اثار بني سويف وادارة التفتيش

والترميم موجهين كلمات الثناء علي مستوي طلاب كلية الاثار جامعة الفيوم العلمي والتزامهم طيلة فترة البرنامج ورغبتهم الدائمة علي التعلم

والالمام بكافة تفاصيل العمل ووجهوا كلمات الشكر لقيادات وزارة السياحة والاثار وقطاعتها واداراتها المتخصصة العلمية المختلفة لمساندتهم

ودعمهم ومتابعتهم وصولا لختام ونجاح البرنامج في تقديم اهدافه.وتوجهوا بكلمات الشكر والتقدير علي التعاون البناء والفعال مع جامعة الفيوم

وكلية الاثار ومركز بحوث وصيانة الاثار والذي دوما يلبي متطلبات صقل مهارات الطلاب ونقل الخبرات وتبادلها من جيل لجيل اخر وخلق

جيل جديد من اثاري ومرممي مصريين متسلحين بكافة انواع العلم والمعرفة لانهم حراس واطباء الحضارة والتراث والارث المصري .





واختتم حفل الختام بتكريم قيادات متحف اثار بني سويف من اثاري ومرممي المتحف والعاملين فيه وفرق العمل الجادة المشاركة بفاعلية في

اتمام البرنامج التدريبي ثم اعقب ذلك تكريم طلبة كلية الاثار جامعة الفيوم مجموعة المتدربين بمتحف اثار بني سويف وتسليم شهادات التقدير

والاجتياز لهم والتقاط الصور التذكارية مع قيادات المتحف والعاملين فيه.





واختتم الحفل بتكريم مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم بتقديم درعا اهداء للمركز وشهادات تقدير للدكتور عاطف منصور

عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المركز وشهادة تقدير للدكتور شعبان الامير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم

والمشرف العام علي البرنامج متطلعين لعقد المزيد من تلك النوعية العلمية من الدورات بمتحف اثار بني سويف علي ان تكون دورات تخصصية في علوم ترميم وصيانة مواد الاثار وايضا العرض المتحفي.





وصرح الدكتور شعبان الأمير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار والمشرف العام علي البرنامج التدريبي الطلابي دراسات في علوم الاثار

وصرح الدكتور شعبان الامير ان هذا البرنامج اتي اتساقا وفي اطار التعاون العلمي والبحثي البناء والفعال والمستمر بين وزارة السياحة والاثار

وجامعة الفيوم متمثلا في كلية الاثار من خلال مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم وانطلاقا للدور المنوط به لمركز بحوث

وصيانة الاثار في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتدريبات والدورات وورش العمل والندوات العلمية والتواصل مع كافة الجهات المصرية

المعنية بالشأن الاثري والتراثي انطلقت اليوم فعاليات التدريب العلمي لطلبة كلية الاثار بجميع الفرق والاقسام العلمية المختلفة في عدة مواقع

ومتاحف مصرية.