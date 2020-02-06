المطهرات والمنظفات وغرف الملاحظة.. أبرز أسلحة المدارس لمحاربة الامراض مع عودة الدراسة

أصدر الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم ، تعليمات لجميع مدارس الجمهورية ، توصي بضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية.





كما شدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى.





وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم ، على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.



