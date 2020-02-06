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تعليم

المطهرات والمنظفات وغرف الملاحظة.. أبرز أسلحة المدارس لمحاربة الامراض مع عودة الدراسة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:25 م
المدارس تحارب الامراض
المدارس تحارب الامراض المعدية
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ياسـمين بدوي
أصدر الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم ، تعليمات لجميع مدارس الجمهورية ، توصي بضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم ، على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.
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