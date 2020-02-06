حلو الميك اب واللا.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد



وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "حلو الميك اب والشعر واللا🤔"



Did U like the makeup &hairstyle👍or👎 ".





ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :



ربنا يحميكي - انت قمر من غير حاجة - ما شاء الله عليكى





يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.







View this post on Instagram حلو الميك اب والشعر ولا🤔 Did U like the makeup &hairstyle👍or👎 A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Feb 6, 2020 at 12:01pm PST يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.