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فن

حلو الميك اب واللا.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:48 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "حلو الميك اب والشعر واللا🤔"

Did U like the makeup &hairstyle👍or👎 ".


ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يحميكي - انت قمر من غير حاجة - ما شاء الله عليكى 


يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.



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