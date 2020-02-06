حلو الميك اب واللا.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "حلو الميك اب والشعر واللا🤔"
Did U like the makeup &hairstyle👍or👎 ".
ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يحميكي - انت قمر من غير حاجة - ما شاء الله عليكى
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
وعلقت رضوى الشربينى على الصور قائلة: "حلو الميك اب والشعر واللا🤔"
Did U like the makeup &hairstyle👍or👎 ".
ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يحميكي - انت قمر من غير حاجة - ما شاء الله عليكى
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.