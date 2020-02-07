ماذا يحدث عند تناول صحن من السبانخ كل أسبوع

تعد السبانخ هي احدي النباتات التي تنبت بكثرة هذه الأيام، لذا وجب إضافته للبرنامج الغذائي لما فيه من فوائد للجسم ويقول المعالج بالاعشاب والطب البيدل محسن النادي ان هذا النوع من الخضار يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة كالحديد والكالسيوم والماغنيزيوم والفيتامين A,B,C، والبيتاكاروتين وحمض الفوليك، والحمض الأميني.





وتعمل السبانخ ببناء انسجة الجسم، ويحافظ على صحة وسلامة العينين، ويساعد في التئام الجروح في وقت قصير جدًا، ويعمل على خفض نسبة الدهون والكوليسترول وينظم ضغط الدم، كذلك يقي من الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والسكري.





ويقلل من خطر إصابة الرياضيين و الحوامل بحالات التشنج الحملي لاحتوائه عنصر الماغنيزيوم، وهو مفيد في حالات النقاهة للأطفال الذين يعانون من التوتر العصبي، كما انه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.