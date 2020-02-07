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رانيا يوسف: تربيتي في مدرسة راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:00 ص
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها، موضحة أنها تختار الأدوار الفنية التي تقتنع بها حتى لو بناتها رفضوا الشخصية، ولكنها تعرض عليهم لتعرف وجهة نظرهم فقط.

وقالت  خلال لقائها مع الإعلامية إنجي في برنامج «أسرار النجوم» إنها تعلم بناتها أنهم يتقبلون كل شئ في الحياة ، حتى لا يعيشون نفس الحياة التي مرت بها، خاصة الخوف من الناس والقرارات الخطأ التي اتخذتها.

وأضافت «رانيا يوسف» أن تربيتها في مدرسة الراهبات جعلت منها شخص خجول ومؤدبة لا يستطيع الحصول على حقي، متابعة "الاول مكنتش عارفة أشتم دلوقتي عرفت أشتم شوية".

وأشارت  إلى أن الحياة علمتها أن الشخص يجب ان يكون قوي حتى لا يعاني، ولابد من تحمل نتيجة القرارات، وهذا ما تعلمته من والدتها خاصة انه تربية عسكرية، مؤكدة أن والدها كان الأقرب منها عن والدتها.

وأوضحت «رانيا يوسف» أنها قررت عدم التدخل في اختيار او رفض العريس الذي تختاره ابنتها  لأنها لم تقتنع ولكن الأفضل ان تخوض التجربة، منوهة إلى أن هناك متغيرات تحدث ولا أحد من السهل إقناع الأخر خاصة أن الجميع يتعلم من أخطائه ويتعلم منها.
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