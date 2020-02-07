AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود..عبير منير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:30 ص
عبير منير
عبير منير
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة عبير منير، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت منير، مرتدية فستانا أسود أنيقا، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك أب صاخبا، وأكملت إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات الانيقة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة عبير منير، مسلسل "بلا دليل"، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

وشاركت عبير منير فى السباق الرمضانى الماضي 2019 عبر مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، مجدي كامل ، أحمد صيام، هاجر أحمد.

بفستان أسود..عبير منير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج درة سرا من الراحل نور الشريف

حبايبي.. عبير منير برفقة هنا شيحة ونهال عنبر وإيناس عز الدين

بمكياج صاخب.. فيفي عبده تستعرض جمالها.. صور

بمكياج صاخب.. عبير منير تستعرض جمالها.. صور

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

فستان بيج بـ شراشيب.. عبير منير تبهر متابعيها على انستجرام

ترشيحاتنا

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

أخبار الأهلي.. تعليق تركي آل الشيخ بعد الفوز على بيراميدز.. مصدر بـ الحكام يحسم مصير هدف الأهلي الثاني

سيدة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا.. وطبيبة أنف وأذن تنقذها

دعاء رد الضالة .. إذا ضاع منك شيء فادع بهذه الكلمات

شاهد لحظة دهس ساعي سيارات مغربي وتطاير جثته في الهواء

عاجل.. التحالف العربي: مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد

شاهد لحظة دهس ساعي سيارات مغربي وتطاير جثته في الهواء