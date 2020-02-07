بفستان أسود..عبير منير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

نشرت الفنانة عبير منير، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.





وظهرت منير، مرتدية فستانا أسود أنيقا، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك أب صاخبا، وأكملت إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات الانيقة.





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة عبير منير، مسلسل "بلا دليل"، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.





مسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.





وشاركت عبير منير فى السباق الرمضانى الماضي 2019 عبر مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، مجدي كامل ، أحمد صيام، هاجر أحمد.



