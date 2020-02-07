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أخبار العالم

بومبيو: الحكومة العراقية عليها محاسبة المسئولين عن مجزرة النجف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، بيانًا قال فيه إن على الحكومة العراقية محاسبة المسئولين عن الـ"مجزرة" التي شهدتها محافظة النجف في العراق.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " ندين بشدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في مدينة النجف العراقية، ويجب السماح بالمظاهرات السلمية المطالبة بحكومة خالية من النفوذ الإيراني دون مواجهتها بالعنف أو القتل".

وأضاف: " على الحكومة العراقية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين بالنجف".

ومساء أمس الأربعاء، قالت وزارة الداخلية العراقية إنها لتحقيقات جارية لملاحقة المتسببين بأحداث محافظتي النجف وكربلاء وندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر".

وكان أتباع التيار الصدري قد اقتحموا، الأربعاء، ساحة التربية في كربلاء وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسية، مما أدى لإصابة أكثر من 10 متظاهرين.

وجاء هجوم أتباع التيار الصدري بعد يوم من هجومهم الدامي على المحتجين في النجف، والذي أودى بحياة 8 أشخاص.

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