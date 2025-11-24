قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة دونجا وتغيير مزدوج| 9 مشاهد مثيرة بلقاء الزمالك وزيسكو

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

افتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات بفوزه علي ضيفه نادي زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف في إطار الجولة الـ 1 من دور المجموعات.

أحرز هدف الزمالك سيف الدين الجزيري في الشوط الأول عقب تسلمه تمريرة أرسلها ناصر ماهر من علي خط منطقة الجزاء وسددها علي يسار حارس مرمى فريق زيسكو الزامبي.


ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم الأحد المقبل ضيفا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتصدر النادي المصري البورسعيدي المجموعة بثلاث نقاط عقب الفوز أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بهدفين مقابل هدف.

فيما احتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن نظيره فريق المصري البورسعيدي.

وشهد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي عديد المشاهد المثيرة جاء أبرزها تفاعل الجماهير وحضور نجوم الزمالك السابقين لتكريم الراحل محمد صبري.  

تكريم صبري

تفاعل أبناء الراحل محمد صبري قبل انطلاق المباراة مع جماهير نادي الزمالك في المدرجات.

وقاد أحد أبناء الراحل محمد صبري بقيادة هتافات جماهير الزمالك في المدرجات قبل انطلاق مباراة زيسكو الزامبي.

جيل صبري

ظهر نجوم الزمالك من جيل الراحل محمد صبري خارج أرضية ملعب مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي قبل انطلاقها للمشاركة في تكريم الراحل محمد صبري.

وجاء في مقدمة جيل الراحل محمد صبري كل من عبد الحميد بسيوني وطارق السيد ومدحت عبد الهادي.

هدف اللقاء الوحيد

أحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في اللقاء في شباك زيسكو الزامبي قبل انتهاء الشوط الأول.

وتلقي التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة ذكية أرسلها ناصر ماهر علي حدود منطقة الجزاء ليسددها مهاجم الزمالك علي يسار حارس مرمى الفريق الزامبي.

إصابة دونجا

شهد اللقاء نقل لاعب الزمالك عماد نبيل دونجا  لسيارة الإسعاف بعد إصابته علي مستوي الركبة في مباراة زيسكو يونايتد بالكونفدرالية.

وتوجهت سيارة الإسعاف حاملة لاعب الزمالك عماد نبيل دونجا لأقرب مستشفى لإجراء فحوصات طبية وأشعة.

فقدان الكرة بسهولة

شهد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي مستوي أداء متوسط وفقدان الكرة بسهولة من جانب لاعبة الفارس الأبيض.

وفشل لاعبو الزمالك في بناء اي هجمة علي مدار مجريات لقاء زيسكو في ظل عدم الترابط وغياب الإنسجام بين عناصر القلعة البيضاء.

تغيير مزدوج

عقب إصابة نبيل عماد دونجا اضطر أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إلي الدفع بمحمود جهاد لمساندة محمد شحاتة في خط الوسط.


وأخفق محمود جهاد خلال الدقائق التي شارك بها في السيطرة علي وسط الملعب وحصل على بطاقة صفراء ما جعل مدرب الزمالك يقوم بإخراجه من الملعب رفقة سيف الجزيري ونزول عدى الدباغ والأنجولي شيكو بانزا

ضياع هدف محقق

أهدار الأنجولي شيكوبانزا هدفا محققا عقب نزوله خلال هجمة مرتدة قادها البرازيلي خوان بيزيرا وسط حراسة دفاعات زيسكو الزامبي.

ونجح شيكوبانزا في مراوغة ثنائي دفاعات زيسكو الزامبي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر إلي حوار مرمي حارس المرمى.

ركلة جزاء غير محتسبة

رفض حكم اللقاء الجيبوتي احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك عقب تعرض ناصر ماهر للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتلقي ناصر ماهر تمريرة ماكرة من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء راوغ خلالها مدافع زيسكو الزامبي ليتعرض إلي العرقلة والسقوط .

خشونة والتحامات قوية

لجأ لاعبو زيسكو الزامبي إلي الخشونة والالتحامات القوية مع لاعبو الزمالك علي مدار مجريات اللقاء.

وتعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك للإصابة جراء الالتحامات القوية من جانب لاعبو زيسكو الزامبي.

الزمالك زيسكو الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

الانتخابات

أحمد الشحات: مصر تتحرك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري رغم التحديات الإقليمية

ترامب

آصف ملحم: خطة ترامب لأوكرانيا تطرح مشكلات أكثر مما تقدم حلولا وستخضع لمباحثات طويلة

انتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال لافت بالدقهلية في اليوم الأول للتصويت

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد