إصابة دونجا وتغيير مزدوج| 9 مشاهد مثيرة بلقاء الزمالك وزيسكو

افتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات بفوزه علي ضيفه نادي زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف في إطار الجولة الـ 1 من دور المجموعات.

أحرز هدف الزمالك سيف الدين الجزيري في الشوط الأول عقب تسلمه تمريرة أرسلها ناصر ماهر من علي خط منطقة الجزاء وسددها علي يسار حارس مرمى فريق زيسكو الزامبي.



ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم الأحد المقبل ضيفا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتصدر النادي المصري البورسعيدي المجموعة بثلاث نقاط عقب الفوز أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بهدفين مقابل هدف.

فيما احتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن نظيره فريق المصري البورسعيدي.

وشهد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي عديد المشاهد المثيرة جاء أبرزها تفاعل الجماهير وحضور نجوم الزمالك السابقين لتكريم الراحل محمد صبري.

تكريم صبري

تفاعل أبناء الراحل محمد صبري قبل انطلاق المباراة مع جماهير نادي الزمالك في المدرجات.

وقاد أحد أبناء الراحل محمد صبري بقيادة هتافات جماهير الزمالك في المدرجات قبل انطلاق مباراة زيسكو الزامبي.

جيل صبري

ظهر نجوم الزمالك من جيل الراحل محمد صبري خارج أرضية ملعب مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي قبل انطلاقها للمشاركة في تكريم الراحل محمد صبري.

وجاء في مقدمة جيل الراحل محمد صبري كل من عبد الحميد بسيوني وطارق السيد ومدحت عبد الهادي.

هدف اللقاء الوحيد

أحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في اللقاء في شباك زيسكو الزامبي قبل انتهاء الشوط الأول.

وتلقي التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة ذكية أرسلها ناصر ماهر علي حدود منطقة الجزاء ليسددها مهاجم الزمالك علي يسار حارس مرمى الفريق الزامبي.

إصابة دونجا

شهد اللقاء نقل لاعب الزمالك عماد نبيل دونجا لسيارة الإسعاف بعد إصابته علي مستوي الركبة في مباراة زيسكو يونايتد بالكونفدرالية.

وتوجهت سيارة الإسعاف حاملة لاعب الزمالك عماد نبيل دونجا لأقرب مستشفى لإجراء فحوصات طبية وأشعة.

فقدان الكرة بسهولة

شهد لقاء الزمالك وزيسكو الزامبي مستوي أداء متوسط وفقدان الكرة بسهولة من جانب لاعبة الفارس الأبيض.

وفشل لاعبو الزمالك في بناء اي هجمة علي مدار مجريات لقاء زيسكو في ظل عدم الترابط وغياب الإنسجام بين عناصر القلعة البيضاء.

تغيير مزدوج

عقب إصابة نبيل عماد دونجا اضطر أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إلي الدفع بمحمود جهاد لمساندة محمد شحاتة في خط الوسط.



وأخفق محمود جهاد خلال الدقائق التي شارك بها في السيطرة علي وسط الملعب وحصل على بطاقة صفراء ما جعل مدرب الزمالك يقوم بإخراجه من الملعب رفقة سيف الجزيري ونزول عدى الدباغ والأنجولي شيكو بانزا

ضياع هدف محقق

أهدار الأنجولي شيكوبانزا هدفا محققا عقب نزوله خلال هجمة مرتدة قادها البرازيلي خوان بيزيرا وسط حراسة دفاعات زيسكو الزامبي.

ونجح شيكوبانزا في مراوغة ثنائي دفاعات زيسكو الزامبي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر إلي حوار مرمي حارس المرمى.

ركلة جزاء غير محتسبة

رفض حكم اللقاء الجيبوتي احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك عقب تعرض ناصر ماهر للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتلقي ناصر ماهر تمريرة ماكرة من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء راوغ خلالها مدافع زيسكو الزامبي ليتعرض إلي العرقلة والسقوط .

خشونة والتحامات قوية

لجأ لاعبو زيسكو الزامبي إلي الخشونة والالتحامات القوية مع لاعبو الزمالك علي مدار مجريات اللقاء.

وتعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك للإصابة جراء الالتحامات القوية من جانب لاعبو زيسكو الزامبي.