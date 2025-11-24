استبعاد وتقييم وحماية.. 11 تصريحا من مدرب الزمالك بعد الفوز أمام زيسكو

علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي فوز الفارس الأبيض أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي في افتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف علي نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد في افتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية:

أنا بشكر جماهير الزمالك جدًا وبعزي أسرة الكابتن محمد صبري للمرة التانية، والتكريم اللي حصل النهارده حاجة كبيرة ومقدّرينها كلنا.

تابع مدرب الزمالك: إحنا كنا مستحوذين على الشوط الأول بشكل كبير، وكنا نقدر نحسم الماتش من أول تلت ساعة، بس كان في شوية ثقة زيادة أو رعونة خلتنا منفنش بشكل كويس.

أضاف مدرب الزمالك: الأداء في الشوط التاني مكنش على المستوى المطلوب، والتحولات متمتش زي ما إحنا عايزين، وكمان لعيبة المنتخب رجعوا قبل الماتش بفترة قصيرة جدًا وده عامل ضغط كبير وضيّعنا فرص كتير، كنا مستحوذين ومسيطرين، بس التسجيل التاني ملعبش معانا النهاردة.

واصل مدرب الزمالك: محمود جهاد راجع بعد غياب سبع شهور، وبعد ما نزل كانت المساحات مفتوحة جدًا، وبدنيًا لسه بيرجع، ومع حصوله على إنذار كان لازم أحافظ عليه ومخسّروش، عشان كده استبدلته ونفس الوضع مع أحمد شريف، التغييرات كانت لحماية اللعيبة مش لأي سبب تاني.

واستطرد مدرب الزمالك: بالنسبة لشيكو بانزا… لاعيبة المنتخب انضموا للتدريبات قبل شيكو بيوم واحد بس، والوقت كان قليل جدًا إننا نشتغل على تفاصيل فردية أو نصلّح أخطاء بالشكل اللي نتمناه، وكمان كان لازم نقف جنبه بعد وفاة أخوه، وبعتلنا شهادة الوفاة، وظروفه كانت صعبة جدًا.

وأكمل مدرب الزمالك: علاقتي بكل اللعيبة ممتازة، وبنتكلم في كل حاجة… سواء قائمة أو تشكيل أو تغييرات.

وأتم مدرب الزمالك: سيف فاروق جعفر لعيب كبير ومهم، واتكلمت معاه، ودي وجهة نظر فنية… في كل الأحوال هتلاقي ناس معترضة سواء لعب أو ملعبش.

وقال مدرب الزمالك أيضا: دونجا لسه مش عارف موقفه، وهنقيّم حالة المصابين وهنشوف هنشتغل إزاي قبل ماتش كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وأردف مدرب الزمالك: في ظروف كتير صعبة حوالينا، وهتلاقي جمهور مش راضي عن حاجات معينة، بس المهم إننا نكسب وناخد التلات نقاط، وفي حاجات أنا نفسي مش راضي عنها.

وأسهب مدرب الزمالك: محمد السيد استبعاده قرار إداري بسبب ملف التجديد، وأنا مقدّر اللاعب جدًا من الناحية الفنية.

واختتم حديثه قائلا: في ماتش زيسكو مكنش عندي بديل في مركز أحمد فتوح، واشتغلنا على معالجة الثغرة اللي ظهرت من الجبهة اليسرى في الشوط التاني.