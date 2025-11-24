قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاد وتقييم وحماية.. 11 تصريحا من مدرب الزمالك بعد الفوز أمام زيسكو

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

علق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي فوز الفارس الأبيض أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي في افتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف علي نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد في افتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية: 
أنا بشكر جماهير الزمالك جدًا وبعزي أسرة الكابتن محمد صبري للمرة التانية، والتكريم اللي حصل النهارده حاجة كبيرة ومقدّرينها كلنا.

تابع مدرب الزمالك: إحنا كنا مستحوذين على الشوط الأول بشكل كبير، وكنا نقدر نحسم الماتش من أول تلت ساعة، بس كان في شوية ثقة زيادة أو رعونة خلتنا منفنش بشكل كويس.

أضاف مدرب الزمالك: الأداء في الشوط التاني مكنش على المستوى المطلوب، والتحولات متمتش زي ما إحنا عايزين، وكمان لعيبة المنتخب رجعوا قبل الماتش بفترة قصيرة جدًا وده عامل ضغط كبير وضيّعنا فرص كتير، كنا مستحوذين ومسيطرين، بس التسجيل التاني ملعبش معانا النهاردة.

واصل مدرب الزمالك: محمود جهاد راجع بعد غياب سبع شهور، وبعد ما نزل كانت المساحات مفتوحة جدًا، وبدنيًا لسه بيرجع، ومع حصوله على إنذار كان لازم أحافظ عليه ومخسّروش، عشان كده استبدلته ونفس الوضع مع أحمد شريف، التغييرات كانت لحماية اللعيبة مش لأي سبب تاني.

واستطرد مدرب الزمالك: بالنسبة لشيكو بانزا…  لاعيبة المنتخب انضموا للتدريبات قبل شيكو بيوم واحد بس، والوقت كان قليل جدًا إننا نشتغل على تفاصيل فردية أو نصلّح أخطاء بالشكل اللي نتمناه، وكمان كان لازم نقف جنبه بعد وفاة أخوه، وبعتلنا شهادة الوفاة، وظروفه كانت صعبة جدًا.

وأكمل مدرب الزمالك: علاقتي بكل اللعيبة ممتازة، وبنتكلم في كل حاجة… سواء قائمة أو تشكيل أو تغييرات.

وأتم مدرب الزمالك: سيف فاروق جعفر لعيب كبير ومهم، واتكلمت معاه، ودي وجهة نظر فنية… في كل الأحوال هتلاقي ناس معترضة سواء لعب أو ملعبش.

وقال مدرب الزمالك أيضا: دونجا لسه مش عارف موقفه، وهنقيّم حالة المصابين وهنشوف هنشتغل إزاي قبل ماتش كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وأردف مدرب الزمالك: في ظروف كتير صعبة حوالينا، وهتلاقي جمهور مش راضي عن حاجات معينة، بس المهم إننا نكسب وناخد التلات نقاط، وفي حاجات أنا نفسي مش راضي عنها.

وأسهب مدرب الزمالك: محمد السيد استبعاده قرار إداري بسبب ملف التجديد، وأنا مقدّر اللاعب جدًا من الناحية الفنية.

واختتم حديثه قائلا: في ماتش زيسكو مكنش عندي بديل في مركز أحمد فتوح، واشتغلنا على معالجة الثغرة اللي ظهرت من الجبهة اليسرى في الشوط التاني.

الزمالك زيسكو الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف سيف جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد