اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تجري وسط متابعة دولية مكثفة

إسراء عبدالمطلب

انطلقت صباح الإثنين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، تشمل القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بمشاركة نحو 35 مليون ناخب يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة بنظام القوائم، وسط تأمين مكثف من الشرطة وخطط أمنية شاملة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية ومحيطها. 

وقد شهدت العملية الانتخابية تنظيمًا محكمًا لتسهيل تصويت المواطنين، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل متابعة بعثات دولية ومحلية لضمان نزاهة التصويت، فيما جاءت المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي شهدت إلغاء نتائج 19 دائرة بسبب خروقات، وتأكيد الهيئة الوطنية للالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفترة "الصمت الدعائي".

انتخابات مجلس النواب

من جانبه، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن البعثة الدولية للمنظمة تتابع مجريات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية بمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والسويس، من خلال ستة فرق تشمل فريق غرفة العمليات المركزية وخمسة فرق ميدانية تغطي مختلف المناطق، بالإضافة إلى فرق تغطي الدلتا وإقليم قناة السويس.

وأضاف شلبي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فريق متابعة المرحلة الثانية يضم 30 مراقبًا من تسع جنسيات، تشمل مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس واليمن وفلسطين والأردن وهولندا، ويغطي 20 لجنة عامة في ثماني محافظات خلال اليومين، مع التركيز على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وتجنب المخالفات التي سجلت في المرحلة الأولى.

وأشار شلبي إلى أن المرحلة الأولى شملت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر، وراقبها 29 متابعًا من تسع جنسيات. ولفت إلى أن نتائج المراقبة اتفقت مع ما رصدته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ألغت النتائج في 19 دائرة، بينها 8 دوائر ترى بعثة المنظمة أن الخروقات التي سجلت فيها تتطلب إعادة التصويت لضمان صحة النتائج النهائية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مستشفي الفشن المركزي

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك جنوب بني سويف

مشاهد عنف.. تاجيل محاكمه البلوجر لوشا

مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

الوفد الكنسي

انتخابات مجلس النواب.. وفد كنسي يدلي بصوته في مدرسة محمد فريد بشبرا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

