رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تجري وسط متابعة دولية مكثفة

انطلقت صباح الإثنين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، تشمل القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بمشاركة نحو 35 مليون ناخب يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة بنظام القوائم، وسط تأمين مكثف من الشرطة وخطط أمنية شاملة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية ومحيطها.

وقد شهدت العملية الانتخابية تنظيمًا محكمًا لتسهيل تصويت المواطنين، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل متابعة بعثات دولية ومحلية لضمان نزاهة التصويت، فيما جاءت المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي شهدت إلغاء نتائج 19 دائرة بسبب خروقات، وتأكيد الهيئة الوطنية للالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفترة "الصمت الدعائي".

انتخابات مجلس النواب

من جانبه، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن البعثة الدولية للمنظمة تتابع مجريات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية بمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والسويس، من خلال ستة فرق تشمل فريق غرفة العمليات المركزية وخمسة فرق ميدانية تغطي مختلف المناطق، بالإضافة إلى فرق تغطي الدلتا وإقليم قناة السويس.

وأضاف شلبي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فريق متابعة المرحلة الثانية يضم 30 مراقبًا من تسع جنسيات، تشمل مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس واليمن وفلسطين والأردن وهولندا، ويغطي 20 لجنة عامة في ثماني محافظات خلال اليومين، مع التركيز على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وتجنب المخالفات التي سجلت في المرحلة الأولى.

وأشار شلبي إلى أن المرحلة الأولى شملت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر، وراقبها 29 متابعًا من تسع جنسيات. ولفت إلى أن نتائج المراقبة اتفقت مع ما رصدته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ألغت النتائج في 19 دائرة، بينها 8 دوائر ترى بعثة المنظمة أن الخروقات التي سجلت فيها تتطلب إعادة التصويت لضمان صحة النتائج النهائية.