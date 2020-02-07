شاهد .. محمد زيدان فى أحدث ظهور له برفقة نجله

نشر اللاعب محمد زيدان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر محمد زيدان في الصورة برفقة نجله، وعلق محمد زيدان على الصورة "ما انا شاكر له كل يوم" وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعي محمد زيدان، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: ربنا بخليه، منورين ياعالمى، قمر".





بدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بروسيا دورتموند، بالاضافة الى أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، هو من أصر على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



