عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد في الجيزة.. 5 طلاب يمزقون جسد صديقهم ويصيبونه بعاهة مستديمة.. فيديو وصور

راجح جديد في الطالبية.. جريمة تحت السن جديدة سطرها السجل الجنائي في الجيزة، حين تعدى 5 شباب أكبرهم لم يكمل بعد عامه السابع عشر بأسلحة بيضاء واصابوه في الرأس واليدين.

والد الشاب محمد وائل الضحية كشف اسباب الحادث وتفاصيله وملابسات وقوعه التى لم تتعدى الدقائق على الرغم من تفاصيلها الكثيرة قال الضحية محمد وائل الذي لم يكمل بعد عامه السادس عشر أن تلك ليلة لن ينساها طوال حياته، بدأت بخروجه من الامتحان ظهرا واثناء عودته في طريقه الى منزله وبرفقته اصدقائه توقف امام احد محلات العصير ليمسح حذائه المتسخ، ودخل الى المحل واستخدم مياه ومنديل وحال خروجه لم يجد اصدقائه، وفوجيء بصديق له منذ الطفولة يدعى س ع ب وقام بضربه بـ " القفا " التفت له ووجه له السباب .

يستكمل المجنى عليه حديثه لـ "صدى البلد": فى اليوم ده مكنش لواحده وكان معاه 4 كنت اعرفهم أيام المدرسة الأبتدائي وهم ح ا ع وم ا وم ع وع ن الشهير بـ" نص "، وفضلت اعافر معاهم خربشت ح في رقبته خربوش عادي، وتدخل الاهالى وغادرت المكان.

ويضيف المجنى عليه : بعد ساعات حضر " ع ن " اسفل المنزل وطلب مني النزول الا اني رفضت، فحضر بعدها " ح " وطلب منى النزول الا انى رفضت ايضا فظل اسفل المنزل يسبني ويستفزني بكلمات " انت خايف وانت مش راجل"، نزلت لهم من المنزل.

خرجت معاه لاول الشارع على بعد امتار من منزلى فوجدتهم الاربعة يخرجون من خلف سيارة مركونة قديمة وبأيديهم اسلحة بيضاء " كتر"، وفي لحظات " م ع " صرخ في " ح " قائلا "عوره قدام بيته متعوروش هنا عشان نعلم عليه "، ضربني بعدها " ح " بالسلاح وعندما وضعت يدي على رأسي وجدت " م ع " يضربني مرة ثانية في يدي اليسري، وحينما حاولت ان اهرب منهم قام " م ا " بالامساك بيدي اليمني وقام حسام بضربي مرة اخري في ذراعي بالسلاح الابيض، وباقى المتهمين فضلوا يضربوني على راسي ويضربوا برجلهم عشان اقع، دخلت اجرى على البيت.

واضاف المجنى عليه محمد وائل، انه حاصل على شهادات حسن سير وسلوك لا سيما شهادات التفوق من مدارسه الابتدائية والاعدادية وكذلك الثانوية، وانه لا علاقة له بالمشاكل او غير ذلك.

وقال محمد والد المجنى عليه لـ "صدى البلد"، انه يخشي عودة التار للشارع اذا لم يتمكن من الحصول على حق نجله، كما طالب بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة للاباء قبل الاولاد المتهمين في مثل هذه القضايا.

واضاف والد الضحية ان نجله مصاب بجرح قطعى خلف الاذن في رأسه، وكذلك جرح اخر في اليد اليمني ادى لمقطع العصب والتأثير على حركة اليد، وكذلك جرح قطعى سطحى باليد اليسرى.

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تلقت بلاغا من الاهالي يفيد بقيام 5 شباب بالاعتداء على شاب في الشارع بمنطقة الطالبية.

وبالانتقال والفحص كشفت التحريات التى اجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شاب يدعى حسام السيد بإحداث اصابات طعنية بسلاح ابيض في رأس ويد شاب يدعى محمد وائل، بمنتصف الشارع.

وسرد شهود العيان على الواقعة قيام 5 شباب بحوزتهم اسلحة بيضاء، بالتعدى على المجنى عليه محمد وائل واحداث اصابته المتواجدة بالتقارير الطبية.