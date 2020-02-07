AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دمار شامل.. شاهد آثار غارات إسرائيل على دمشق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو يوضح آثار الغارات الإسرائيلية على دمشق والتي وقعت الخميس الماضي وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية لصواريخ من طائرة في محيط العاصمة دمشق وفى جنوب الدولة، حتى تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ.

وظهر بالفيديو دمار شامل للشوارع في سوريا وانهيار تام للسيارات والمنازل نتيجة قصفات اسرائيل لسوريا. 

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي نشرت لقطات توثق لحظة القصف قالت إن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

وتابعت: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع"، لافتة إلى القصف جاء من فوق الجولان السوري المحتل.

كان المحلل العسكري يوآف زيتون كشف أن 17 صاروخًا وقذيفة أطلقت خلال الأسبوعين الأخيرين على المستوطنات الإسرائيلية، مع استمرار إطلاق البالونات المتفجرة بشكل يومي، متهما المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي باتخاذ سياسة "اللامبالاة والفرار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على دمشق

غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا

شاهد.. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل العاصمة السورية دمشق

قصف سوريا وغزة.. دهس 14 إسرائيليا بالقدس.. ومواجهات برام الله

شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

الدفاع الروسية: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية في سوريا

ترشيحاتنا

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات جنيه للرعاية والحضّانات والطوارئ

الأرصاد الجوية: استمرار الأمطار على البلاد لمدة 72 ساعة.. وشبورة كثيفة ورياح

عبد الحفيظ يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد عاشور

أسماك الإسكندرية.. مصري بالسعودية يهدي زبائن المطعم وجبات مجانية

نشرة الفن: ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. وإليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها

طاردته الشرطة بعد الإعلان عن الفيروس..الصين تحقق في وفاة مكتشف كورونا

AdvertisementS

عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد في الجيزة.. 5 طلاب يمزقون جسد صديقهم ويصيبونه بعاهة مستديمة.. فيديو وصور

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج زملكاوي .. اعرف التفاصيل

انتبه.. عادة شتوية تعرضك للإصابة بالعصب السابع

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

انخفاض 5 درجات مئوية ونشاط مكثف للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. فيديو

ريهام سعيد: كلمت الفنان يوسف فوزي ورفض محاولة العلاج.. فيديو

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

إكرامي يكشف حقيقة انتقال نجله إلى الزمالك

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات جنيه للرعاية والحضّانات والطوارئ

العربية: هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد إطلاق دفاعات الجيش السوري النار عليها

الحكومة:الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور