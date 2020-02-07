دمار شامل.. شاهد آثار غارات إسرائيل على دمشق

كان المحلل العسكري يوآف زيتون كشف أن 17 صاروخًا وقذيفة أطلقت خلال الأسبوعين الأخيرين على المستوطنات الإسرائيلية، مع استمرار إطلاق البالونات المتفجرة بشكل يومي، متهما المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي باتخاذ سياسة "اللامبالاة والفرار".