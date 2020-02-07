دمار شامل.. شاهد آثار غارات إسرائيل على دمشق

نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو يوضح آثار الغارات الإسرائيلية على دمشق والتي وقعت الخميس الماضي وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية لصواريخ من طائرة في محيط العاصمة دمشق وفى جنوب الدولة، حتى تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ.
وظهر بالفيديو دمار شامل للشوارع في سوريا وانهيار تام للسيارات والمنازل نتيجة قصفات اسرائيل لسوريا.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي نشرت لقطات توثق لحظة القصف قالت إن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".
وتابعت: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع"، لافتة إلى القصف جاء من فوق الجولان السوري المحتل.
كان المحلل العسكري يوآف زيتون كشف أن 17 صاروخًا وقذيفة أطلقت خلال الأسبوعين الأخيرين على المستوطنات الإسرائيلية، مع استمرار إطلاق البالونات المتفجرة بشكل يومي، متهما المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي باتخاذ سياسة "اللامبالاة والفرار".