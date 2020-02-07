بعد محادثتهما عن كورونا.. ترامب كشف كواليس حواره مع رئيس الصين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني، وحديثهما عن فيروس كورونا الجديد.





وقال ترامب، اليوم الجمعة فى تغريدة على تويتر "أجريت للتو محادثة هاتفية طويلة وجيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي.. إنه قوي وحاد ويركز بقوة على احتواء ومكافحة فيروس كورونا".





وأضاف "الرئيس الصيني يؤكد أنهم يبذلون جهودا من أجل احتواء الفيروس، ومنها بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".





وتابع قوله: "لا شيء سهل ، لكن سيكون شي ناجحًا، خاصة وأن الطقس بدأ في الدفء ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف حتى يختفي"، مشيرا "انضباط كبير يحدث في الصين، حيث يتولى الرئيس شي قيادة عملية ناجحة للغاية. ونحن نعمل عن كثب مع الصين لمساعدتهم".





وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أن بلاده "قادرة تمامًا" على التغلب على فيروس كورونا المستجدّ، وفقا لما نقلته "فرانس 24".





وقال شي لترامب إنّ الصين تشن "حربا شعبية" ضد الفيروس من خلال "تعبئة وطنية" و"إجراءات صارمة للوقاية والسيطرة" على كورونا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني "سي سي تي في".





من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأنّ شي دعا أيضًا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".





وقال البيت الأبيض من جهته إن ترامب عبّر عن "ثقته" بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.





وكانت الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن ب"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".





وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة حال طوارئ صحية ومنعت غير المقيمين القادمين من الصين موقتا من دخول أراضيها. كما أوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.